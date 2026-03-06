Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 二手平台$50卖烂鞋 遭网民耻笑 质疑垃圾桶拾获 以为翻拍《少林足球》

申诉热话
更新时间：13:47 2026-03-06 HKT
发布时间：13:47 2026-03-06 HKT

不少社交平台上都有二手物品出售群组，当中出售的物品千奇百怪乜都有。把自己用不上的物品变卖，从环保角度而言原本值得支持，但如果出售的二手物品，残旧至极兼污糟邋遢，便实在太离谱。

波鞋满布污渍 买家需自行清洁 

最近有网民发现facebook「启德环保断舍离」二手群组内，有人以港币50元出售一对（见图）二手波鞋。从相中所见 ，整对鞋满布污渍，鞋面已经完全发黑，只能用充满风霜痕迹来形容。

原帖也先置声明，强调买家购买波鞋后需要自己清洁，最后又特别注明，对鞋牌子系Dr Hong，咦？到底是Dr Kong还是Dr Hong呢？令人摸不着头脑，疑字物主写错。这个骑呢二手广告帖文一出，立刻惹来不少网民留言耻笑，并转发其他社交平台上接力讨论。

所谓「识睇睇留言」，网民的有趣回应亦甚有亮点，包括质疑如此残旧的波鞋，似是在垃圾桶搭获再无本生利；部分人觉得这双破旧鞋，十足电影《少林足球》中周星驰最初穿上那对破旧鞋。

亦有人搞笑地询问卖家，可否用自己的穿窿底裤交换；更有网民自创mean爆金句「只耻一对毒一无二」作回应。

网民寸爆楼主：用穿窿底裤交换

不过亦有人力撑卖家，指香港是自由社会，怎样定价是卖家自由，唔买便该收声。

在Threads上转发的楼主更回忆起，2020年沙田有位大叔在二手平台出售用到发黄的有线键盘，被耻笑后老羞成怒，愤而约网民出来打交决斗事件，最后网上不少人食花生后都出帖抽水，成为网上笑柄。

说回这对出售的污糟邋遢二手波鞋，不单与《少林足球》星爷穿着那对烂鞋有点相似，其实法国名牌「巴黎世家」，亦曾出过烂鞋款产品，当时限量版一推出便抢购一空。香港人崇尚名牌，若果这次出售的不是Dr Hong或是Dr Kong，而是Balenciaga，别说50元，500元都应该有人出价。

如果大家在二手平台，亦曾发现有趣物品，欢迎留言讨论。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
21小时前
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
16小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
2026-03-05 13:49 HKT
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身 66岁竟渗少女味雍容华贵 同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
5小时前
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
社会
4小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
23小时前
02:22
星岛申诉王 | 买600元斤花胶中伏似避孕套 海味专家教拣靓花胶：合成胶无营养价值
申诉热话
6小时前