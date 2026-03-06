星岛申诉王 | 二手平台$50卖烂鞋 遭网民耻笑 质疑垃圾桶拾获 以为翻拍《少林足球》
更新时间：13:47 2026-03-06 HKT
发布时间：13:47 2026-03-06 HKT
发布时间：13:47 2026-03-06 HKT
不少社交平台上都有二手物品出售群组，当中出售的物品千奇百怪乜都有。把自己用不上的物品变卖，从环保角度而言原本值得支持，但如果出售的二手物品，残旧至极兼污糟邋遢，便实在太离谱。
波鞋满布污渍 买家需自行清洁
最近有网民发现facebook「启德环保断舍离」二手群组内，有人以港币50元出售一对（见图）二手波鞋。从相中所见 ，整对鞋满布污渍，鞋面已经完全发黑，只能用充满风霜痕迹来形容。
原帖也先置声明，强调买家购买波鞋后需要自己清洁，最后又特别注明，对鞋牌子系Dr Hong，咦？到底是Dr Kong还是Dr Hong呢？令人摸不着头脑，疑字物主写错。这个骑呢二手广告帖文一出，立刻惹来不少网民留言耻笑，并转发其他社交平台上接力讨论。
所谓「识睇睇留言」，网民的有趣回应亦甚有亮点，包括质疑如此残旧的波鞋，似是在垃圾桶搭获再无本生利；部分人觉得这双破旧鞋，十足电影《少林足球》中周星驰最初穿上那对破旧鞋。
亦有人搞笑地询问卖家，可否用自己的穿窿底裤交换；更有网民自创mean爆金句「只耻一对毒一无二」作回应。
网民寸爆楼主：用穿窿底裤交换
不过亦有人力撑卖家，指香港是自由社会，怎样定价是卖家自由，唔买便该收声。
在Threads上转发的楼主更回忆起，2020年沙田有位大叔在二手平台出售用到发黄的有线键盘，被耻笑后老羞成怒，愤而约网民出来打交决斗事件，最后网上不少人食花生后都出帖抽水，成为网上笑柄。
说回这对出售的污糟邋遢二手波鞋，不单与《少林足球》星爷穿着那对烂鞋有点相似，其实法国名牌「巴黎世家」，亦曾出过烂鞋款产品，当时限量版一推出便抢购一空。香港人崇尚名牌，若果这次出售的不是Dr Hong或是Dr Kong，而是Balenciaga，别说50元，500元都应该有人出价。
如果大家在二手平台，亦曾发现有趣物品，欢迎留言讨论。
