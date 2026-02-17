星岛申诉王 | 港人为抽卡 爆买饼干条 「甘大滋之乱」 00后教整甜品散货

电影版《寻秦记》票房大卖，更掀起抽卡热潮。电影公司与怀旧零食甘大滋合作，推出剧中不同角色闪卡，每包甘大滋都有一张。一群死忠粉丝为集齐一套闪卡，于是疯狂爆买甘大滋，导致堆积大量存货。有女网民教路，会将吃不完的甘大滋饼干条制成贺年零食，务求尽快清空库存。

《寻秦记》角色闪卡，已由第一版出至第三版。第三版中，项少龙、赵盘、乌廷芳和善柔等角色闪卡都甚受欢迎，但并不易抽中。当中最受粉丝追捧的，是一张名叫「天命最高」的闪卡，因为有戏中主角项少龙和赵盘同框。有渴望抽到的网民留言：「刚刚听到有位阿姐在零食店，竟买了两千元甘大滋都唔中。我都课咗1000元都未有，其他角色齐哂。」为了心仪闪卡，很多人都买到有点失控。

买得太多，吃又吃不完，不少人家中变了甘大滋仓库。所以当甘大滋母公司四洲集团推出第三版《寻秦记》角色闪卡时，引来无数网民「求救」留言，「求下你唔好再出啦，买到屋企冇位摆」、「唔好再出啦，我屋企仲有几百盒存货，用来派街坊。」甚至有网民改电影对白自嘲：「如今是你的甘大滋，不放过寡人」等等。

网民狂买逾百盒甘大滋 00后「甘大师」推食谱清库存

就如何清空堆积的甘大滋，《星岛申诉王》进行街访，访问了逾20位市民。市民翁小姐指，因为喜欢电影版《寻秦记》，所以第一版时买了十盒甘大滋，因为吃不完要派给别人。她又说如果狂扫过百盒，恐怕只能在街上免费派才能清空存货。另一受访市民Dixon表示，同事为储卡买入了30至40盒甘大滋，最后要送给同事朋友，预计农历年放假前可清空这些甘大滋。

网名「甘大师」的秦小姐，因出帖誓言要清空家中的甘大滋，引起网民热烈讨论。秦小姐今年19岁，《寻秦记》电视剧播放时未出世。她向《星岛申诉王》称，在电影宣传片中，被项少龙和赵盘的互动深深吸引成为CP粉（即钟情这对萤幕拍档的粉丝）。她说：「目前买了约50盒甘大滋，但仍未抽中心水『天命最高』闪卡，会拣一个好时机再战。」

秦小姐又说，留意到很多网民和自己一样，都为吃不完甘大滋感困扰。为了清空自己和大家家中的库存，她决定将它们变成农历年的贺年零食，务求令来拜年的亲友把它吃光！她表示，自制的简易甘大滋食谱包括草莓干雪花酥、木糠布甸和棉花糖饼干等。

不少网民为清空甘大滋库存，设计了多款以甘大滋为食材的甜品，其中网名「甘大师」的秦小姐，因出帖誓言要清空家中的甘大滋，引起网民热烈讨论。

秦小姐接受《星岛申诉王》访问时透露，虽作作为「00后」《寻秦记》电视剧播放时未出世，但在电影宣传片中，被项少龙和赵盘的互动深深吸引成为CP粉。

她自制的简易甘大滋食谱包括草莓干雪花酥、木糠布甸和棉花糖饼干大受欢迎。她受访时再为《星岛申诉王》观众设计了甘大滋作蛋挞的饼皮，让大家欢度新春佳节。

受访期间，秦小姐再为《星岛申诉王》观众设计了一道甘大滋蛋挞：做法是先将甘大滋压碎，加入奶搓成饼皮，压入蛋挞模具(或放在纸杯内)，冷藏十分钟并定型；之后将鸡蛋、鲜奶油、牛奶、炼奶混合并搅拌均匀；最后将蛋液倒入蛋挞皮8分满，再放入焗炉内，以180度烤焗20-25分钟便完成。

上述方法希望帮助大家消灭甘大滋存货，最后祝大家尽快抽中心仪闪卡！