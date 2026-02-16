Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜DIY全城疯抢杜拜朱古力麻糬 免排队免开火 4种超市零食轻松食谱

更新时间：07:30 2026-02-16 HKT
发布时间：07:30 2026-02-16 HKT

近期杜拜朱古力麻糬大热，韩国不少知名艺人如IVE的张员瑛、NU'EST的黄旼炫，吃后亦在社交平台大推。热潮近期席卷香港，各大连锁饼店纷纷推出杜拜朱古力麻糬人气甜点，吸引大批市民排队抢购。然而，许多市民抱怨轮候时间过长，亦有人认为每粒麻糬售近50元的定价过高，性价比不足。《星岛申诉王》记者Bubble实行不求人DIY，于超市选购4款即食零食，尝试以免开火的简易方式，还原这款甜点。

4种超市食材　无火制作杜拜朱古力麻糬

记者Bubble以$287入手了4款零食，包括朱古力麻糬、威化饼、开心果酱和朱古力粉，制作时首先将威化饼和开心果酱代替开心果朱古力脆脆馅料。拆开威化饼的包装后，放入碗中用力捏碎，加入开心果酱搓成多粒球状。

需留意的是，朱古力麻糬韧劲十足，切开时需要控制力度避免割伤，再将馅料置入麻糬之中。最后，将这半成品麻糬在放满朱古力粉的碗内滚一圈便完成。最后，成功制作出10粒杜拜朱古力麻糬，平均不用$29/颗，较坊间动辄索价$40到$70不等的便宜。

对比坊间买到的杜拜朱古力麻糬，外观上，由于Bubble选用即冲朱古力粉的关系，因此成品色泽较浅，与外面所购的有明显色差，而且制作的内馅较大，而变成了夹心状。

记者Irene曾吃过杜拜的开心果朱古力麻糬，她认为Bubble所做的麻糬味道不是太像。
同事试食  反应两极

当记者试食时，曾品尝过正宗杜拜朱古力麻糬的Irene认为，DIY版本的味道偏淡。财经组记者Serene就大赞：「好吃，姐姐你太厉害了。」

Bubble则卖花赞花香，指自己的制成品的甜度与脆度均与杜拜的开心果朱古力非常接近。如果不想排长龙购买，大家会否尝试自制呢？

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

