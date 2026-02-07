星岛申诉王 | 果栏「西施」大推「金袋鼠」 3招教分正版塔斯曼尼亚车厘子

被誉为「车厘子界爱马仕」的塔斯曼尼亚车厘子，向来是市民追捧的时令生果。今年的车厘子售价如何？又怎分辨塔斯曼尼亚车厘子正货？《星岛申诉王》跟住沙田男街坊「夜游果栏团」，再访问果栏负责人教大家分辨真假。

沙田男团深夜出动 为家人寻「红宝石」

近年不少街坊自发组团到果栏团购时令生果，其中来自沙田男街坊就在社交媒体的群组中结识，此后每个月不定期组织「夜游果栏团」，专攻当季时令生果，最近的目标正是来自塔斯曼尼亚的车厘子。对于每个月的果栏夜游，被他们戏称为「男人们的浪漫」。

《星岛申诉王》当日晚上11时左右，眼见7至8名男街坊穿梭于各摊档之间。凭借多次采购累积生果的经验，熟练地检视不同品牌车厘子的色泽与果肉状态，仔细比较各批货的性价比。经过一番近乎「专业评审」的筛选，最终锁定塔斯曼尼亚的「红宝石」品牌，以每盒2公斤、485港元的价格团购6盒，笑说要让家人「大饱口福」。

领队之一的Gary坦言，因为过去曾受骗，如今只会光顾相熟的店铺。另一名团员John则指出今年塔斯车厘子价格比往年下跌约两至三成，他记得两三年前购买相同品牌的车厘子，每盒要价超过700元。

市场消费趋谨慎 塔斯车厘子跌价

新华栏Zoey表示，今年车厘子行情「比较偏弱」，可能与市民消费意欲较为审慎有关。车厘子的价钱也较往年下降，以塔斯曼尼亚的车厘子为例，往年每盒大约450元，今年大约300元便有成交；至于智利车厘子，今年每公斤低至约90至120港元。

在众多品牌中，Zoey今年特别推荐塔斯曼尼亚的「金袋鼠」品牌。她指出，其价格与「43度」和「红宝石（TR）」相近，每公斤约230至250港元，但甜度更高、口感更爽脆，性价比突出。

3招分辨真假车厘子 厨房纸能延长保鲜

面对市场上琳瑯满目的车厘子，如何分辨真正来自塔斯曼尼亚的产品？业者Zoey分享了三大要诀：

首先，可用手机扫描原装QR Code。正宗的塔斯曼尼亚车厘子（如「红钻石」、「TR」等品牌）每盒均有专属二维码，扫描后可显示产品资讯。而其他产地或品牌（如澳洲树熊）则通常没有此类二维码。

第二，观察外观：塔斯曼尼亚车厘子果形饱满圆润、色泽光亮，且果身结实无爆裂。相比之下，其他产地的车厘子可能形状较不规整、色泽不均或质感偏软。

第三，建议原盒购买：为避免被混入次货或散装冒充，建议消费者尽量购买原装完整盒装，并在购买时检查盒底是否干爽、有无渗水迹象，确保水果新鲜。

她最后补充表示，车厘子买回家后，建议先用一张微湿的厨房纸轻轻覆盖在果实表面，再整盒放入雪柜冷藏。这样既能维持适当湿度，亦可延长保鲜期。

如果大家曾经买过假冒的塔斯车厘子，不妨和《星岛申诉王》报料。