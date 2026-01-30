星岛申诉王｜80后立法会新丁倡办艺术节文化游 「接地气」从街市物价说国家安全

新一届立法会锐意年轻化，90名议员中有40位新丁，这批生力军不仅是立法者，更是在《香港国安法》框架下维护国家安全的执行者与宣传者。由区议员升格至立法会议员的植洁铃与谭镇国，正是这股新生力量。两人接受《星岛申诉王》专访，讲述如何透过不同身份界别维护国家安全，并将推展国安教育视为重任。

他们强调，要向市民讲解国安重要性必须要「贴地」与「转化」。植洁铃指出，许多人认为如核安全、太空安全等国安范畴与日常生活有距离感，但实则息息相关，例如网络安全一旦遭破坏，可能导致交易失败、交通信号异常，强调总体国家安全观下的20个安全领域环环相扣，值得深入认识。

谭镇国则分享自己在地区工作经验，主张将宏观安全观念，转化为市民能直接感受到的生活话题，如通过街市物价、公共交通、社区环境等场景，说明背后有多重安全领域的协作支撑，让市民理解国家安全与自身密切相关。

宏观理念在地化 让市民认识国家安全

两人除了现任区议员及立法会议员，植洁铃曾投考见习督察并接受警察学院训练，她阐述了三重角色不同作用：作为见习督察，在前线守护社区，具备执行国安任务的能力；作为区议员，在社区推动国安教育，让概念深植人心；作为立法会议员，她将承担宪制责任，在立法层面推动《香港国安法》更臻完善。

至于谭镇国则是东华三院前主席及新界青年联会现任主席，同时在商界根基深厚。他强调区议员、立法会议员及商界成员三种身份相辅相成，核心目标都是务实为港谋发展、为民解困。他计划未来将深入社区的经验与商界视角带入宪制层面，运用商界网络促进政商协作，在口岸经济、物流等领域提速落实，助力香港把握大湾区机遇，透过多维度理解并履行好维护国家安全的责任。

新生代议员较贴近青少年想法，植洁铃提出结合港岛东的历史地理特点，发挥香港抗战及海防博物馆的作用，将其打造成国安教育重要基地，由政府提供更多资源，支持学校开展角色扮演、模拟议会决策等团队合作活动，让学生亲身体验国安问题的重要性，使国民教育更「接地气」。

多重身份协作 从前线到立法会的国安实践

来自新界北选区的谭镇国，指当区不仅拥有沙头角抗战纪念馆等红色资源，更有丰富的本地文化宝藏，如传统节庆、围村历史。他建议通过设计文化探索路线、举办乡村艺术节等方式，让市民在文化体验中感受个人、社区与国家的连结。在商界层面，他倡议推动企业将经济安全、网络安全融入企业社会责任及青年培训计划，与科技公司合作举办活动，让青少年在实践中理解维护相关安全的重要性。

展望未来，植洁铃希望成为国安宣传大使，扩大这类教育活动的影响力，让市民、青年以至非华裔学生都能深刻认识国家安全。谭镇国则希望搭建跨界别平台，促进商界资源、社区网络与青少年创意结合，让青少年在认识与贡献社区的过程中，使国民及国安教育真正贴地入心。