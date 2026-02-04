星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万

爱情来得太快，随时有古怪。一位单身已久的男子向《星岛申诉王》申诉，指跟一名女子光速恋上和同居后，惹来一身蚁。他报称被人勒索900万，女儿还被人掌掴，弄到提心吊胆。

今年56岁的Marco是物流公司老板，跟太太离婚多年，有一名已成年的女儿。数年前一个饭局，Marco认识了一名姓覃的女子。由于大家年纪相若，亦都单身已久，很快便打得火热，「初见面我跟她谈了数句，她就这样亲了我一口，难道是我太英俊？」Marco说两天后再跟对方吃饭，饭后覃女便直接跟Marco回家。

该位姓覃的女子，当时自称任职金融，月入大约7万元。她同样是离婚和有一名女儿，家庭背景和Marco很相似。

初见面女方即献吻 同居后不断索钱

Marco强调，自己并不是玩弄感情的人，真的想找个伴侣，因此特意装修住所跟对方同居。怎料同居第一天，覃女就咬定Marco有外遇，大发雷霆，「她拿着一把刀想砍我，然后不断地扔东西，这情况维持了差不多大半个月。」

哄又哄过，警也报过，Marco都是解决不了，最后覃女开出条件，「她叫我给她10万元，我心想是不是真的就此了事？于是付了款给她。」其后覃女又说有个朋友，投资20万元每个月可获数千至1万元利息，Marco亦只好打本给她钱投资，「同居数个月左右，每天都烦着要钱。」

2023年9月，覃女突然报警，声称多次被Marco殴打，两人就此分手，恋情仅维持了一年多。2024年10月，法庭裁定Marco伤人和盗窃罪名不成立。但Marco透露，他在分手后数个月，发现姓覃女，拿走他签了名的支票簿和印章，之后麻烦事就出现，「有古惑仔上门，拿着一张900万元的支票，说要找数 (兑现给覃女）。」Marco认为对方属恐吓勒索，叫他等警察到场弄清事件，该名男子听毕便即时离去。

收短讯促兑现支票 女儿遭陌生男掌掴

其后Marco收到一名男子短讯，恐吓他快些兑现支票，又贴街招追数，Marco只好报警求助。但他意想不到的是，事件竟祸延女儿。

去年11月中，Marco女儿梁小姐在她经营的发型屋外，无故遇到袭击，「吃完东西后回舖头，有个男人在后面问我是否掉了钥匙，然后他已掌掴我，前后掴了我两巴掌。」根据闭路电视画面，事发时除了施袭男子，现场还有一名黑衣女同党，事前到场踩线，案发时又用手机拍摄过程。

袭击事件后，梁小姐多次收到恐吓电话，「说要斩我，又说下次不会那么轻手，我很害怕，不知何时会被人打或者被斩。」

而去年12月一个晚上，梁小姐的发型屋又被人刑事毁坏。一名右手戴上劳工手套的黑衣男子，到场踩线确定舖头没有人之后，就疯狂用砖头掷向店门，之后用手机拍下「杰作」，再急步逃走。接连受到滋扰，梁小姐怀疑跟父亲的感情事有关，「希望他不要再遇到这么疯狂的人。」

经过这次惨痛经历，Marco称已吓到以后不敢胡乱追女仔。同时，他有话想跟前女友说，「我呼吁覃小姐，虽然钱是很重要，但我们应该用正途去赚，不是用一些不法手段，继续去骚扰每个人。」

《星岛申诉王》用了很多方法联络覃小姐，希望她回应事件，包括到她位于葵涌的住所，但一直无人应门。之后致电给她，虽然找到她本人，但她仅说Marco骗了她很多钱，就没什么再补充，「我现在不在香港，所有事情留待法律解决。」

就Marco怀疑被勒索，警方回复《星岛申诉王》查询，指案件列作「刑事恐吓」处理，由观塘警区反三合会行动组跟进调查。经调查后在去年12月6日，拘捕一名49岁女子，消息指涉案人为Marco前女友覃小姐。至于梁小姐遇袭案，警方回复于去年12月7日，以涉嫌「刑事恐吓」拘捕一名28岁女子；又在12月16日，以涉嫌「刑事恐吓」和「袭击伤人」等罪名，拘捕一名30岁男子。

