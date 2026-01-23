星岛申诉王 | 淘宝平价保暖内衣大比拼 实测王嘉尔同款及「玻尿酸」材质 教授揭保暖关键

寒流袭港，保暖内衣成为市民御寒必备。近年不少消费者转投内地网购平台如淘宝及拼多多，选购标榜「高科技发热」、「明星同款」、「玻尿酸润肤」的平价保暖内衣，声称功能强大且价格低廉。这些保暖内衣产品是否真的物超所值？《星岛申诉王》从内地网购平台选购六款热销保暖内衣，亲自进行实测，为大家揭开其真实性能。

是次实测的六款保暖内衣，均来自不同品牌及店舖，价格介乎人民币17元至接近30元，均标榜销量过万或具特殊功能，噱头多多，例如「双面暖绒发热内衣」、声称用上德国绒毛技术；「花香润肤内衣」，标榜自带婴儿级牛奶润肤花香；「玻尿酸隐形肌底衣」，则强调添加护肤成分玻尿酸，更有一款是顶流明星王嘉尔出席活动时的同款衫。

网购保暖内衣质量参差 保暖度存差异

两位主持Bryan和Bubble，在室内温度调至摄氏15度的低温环境下，以「舒适度」、「保暖度」、「耐用度」、「美观度」及「名符其实程度」五大标准，亲身试穿各款内地网购保暖内衣，每项作出评分，最高评级五星。

实测结果显示，这些保暖内衣表现十分参差。其中男装「玻尿酸隐形肌底衣」虽然质地顺滑，问题在于物料太过透明，保暖度仅得一星，综合评分两星。女装「玻尿酸水润保湿衣」，舒适度获四星；广告标榜伸展力强，经测试亦算名符其实，同获四星。

主持再测试双绒内衣。男装「双面暖绒发热内衣」，在保暖度方面获得三星，综合评分为三星，表现中规中矩，但衣领和腰部位置裁剪不太对齐，且肤质敏感的Bryan，穿着时皮肤感到痕痒。类似功能和款式的女装，声称带花香味，但只闻到胶味，亦没感到所标示的「润肤」功能，Bubble只给予二星的综合评分。

被卖家包装成「明星王嘉尔同款」的白色保暖内衣，Bryan称穿著起来比较舒适，亦非常满意其美观效果，所以给予四星好评，为各款之冠。至于仅人民币¥17的女装「显瘦耐用衣」，Bubble实测后综合评分仅得两星。她直言其物料太薄。

六件衣服最后经过水洗测试后，《星岛申诉王》发现部分深色内衣出现浮色，水质变浊，反映部分产品物料和色牢度方面未如理想。

记者亦访问市民如何拣选保暖内衣。刘小姐认为内地网购内衣「品质一般」，因为一分钱一分货。另一名市民Ellen从未在内地平台购买保暖内衣，担心杂牌品质参差，以及很难确保真的可以保暖，倾向选择知名品牌。蔡太则关注尺码与质地问题，指出网购容易不合身，且自身皮肤敏感，对物料要求高。

有纺织系教授指出，市民挑选保暖内衣，可多留意材料，例如羊毛的保暖系数较高，而棉花和真丝的吸湿程度则较好。因此市面上不少保暖内衣，会将羊毛混合棉质，再加上弹性纤维，这样便可以做到保暖的同时亦保留舒服、吸湿和弹性功能。

如果大家网购试过中伏，不妨和《星岛申诉王》分享。