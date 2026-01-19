星岛申诉王｜接手深水埗60年衣纸舖 80后IG教折金银卖迷你通胜：蚀住做一日得一日

近年本港不少传统老店相继结业。从事公关工作的80后Kaka，偏偏向难度挑战，毫不畏惧接手经营了超过60年的深水埗老字号衣纸舖。Kaka希望改变大众对衣纸舖的固有印象，她经常在拍片在IG教大家折金银等。在接手衣纸店后重头学起，一脚踢，过程中更对生死有全新领悟。这段经历，更令她决心要守著这家街坊小舖。

Kaka大学毕业后从事公关工作，对她来说，接手这家店是一个意外。她表示，因为契爷和契妈已超过七十岁，打算退休不再经营这家深水埗的衣纸舖。而Kaka自少对旧事旧物有情意结，因此向斗胆向契妈要求「不如你唔做，就俾我试下。」其后，契妈回应，「你钟意，我送俾你，你肯做就得。」于是，七个月前，她开始兼顾两份工作，一边做公关，另一方面跟契爷、契妈学习，从基础的元宝、蜡烛到进货、收银等慢慢学习。

单是仙香已经有近二百款，足已令Kaka眼花撩乱，而且这行业并非能通过上课来学习，当中有许多专业术语。

领悟生死 非人人都有机会老去

大众普遍视生老病死为生命必经的阶段。然而，Kaka在经营后却有更深一层的感悟——原来并非每个人都有机会享受天伦之乐、安然辞世，许多生命在盛年之时便已匆匆落幕。

在众多与客人的交流中，一次特殊的订制需求最让她触动。当时，一位客人前来询问，希望能订制一个一比一尺寸的「超人变身器」。Kaka当下感到十分诧异，因为这类充满童趣的物品，通常是小孩子才会感兴趣。这次经历让她更深刻地理解到，许多看似平凡的生命背后，都可能藏著未能圆满的童年梦想与遗憾。

正因为不断收到类似的要求，Kaka接手后特别引入了许多适合年轻逝者的商品。她指出，在纸扎品中，有很多年轻人平常会穿的服装，还有众多名牌手袋和智能产品，甚至还有小朋友的文具。

不过，正所谓「创业容易，守业难」，更何况这是一个夕阳行业，Kaka接手后，反而需要考虑的是如何使这门生意继续运营。她提到，人们普遍认为衣纸店阴暗且杂乱，因此最好不要进入。她希望大家不要有这样的刻板印象，因为无论是出生、满月、婚礼，或其他许多习俗，都可以来衣纸店购买所需的物品。

网上教学金银折艺 迷你通胜吊饰人气飙升

Kaka在经营这几个月中得到许多老街坊的支持，她发现许多年轻人其实并非不想接触这些传统文化，而是对其了解不够深入。为此，她开始为店舖开设Instagram，拍摄影片教年轻人如何折金银等，希望能让更多人认识这些传统艺术。Kaka了解道，年轻人其实并不抗拒接触衣纸舖，而是因为担心做错事会冒犯神明，影响自己，因此她积极分享行业的小知识来帮助大家突破心理难关。

她表示，现在大家最喜爱的产品是迷你通胜。由于传统通胜不够小巧，不方便携带，因此她创作了类似于痛包的吊饰，许多客人喜欢把它挂在手袋上，寓意著保佑平安。此外，在节庆期间，她还引入了巨型白兔扎作的灯笼，成功开拓了年轻市场。随著新年的到来，也会推出日系生肖挂饰，帮大家化解太岁。

由于Kaka不断有创新想法，连老街坊们也支持她继续传承这家店。街坊杜小姐表示，她们在深水埗区长大，父母辈也曾光顾过，认为应该支持年轻人接手，年轻一代能够弘扬一些古老行业，让大家不要忘记这些传统文化。另外，街坊Emily提到，以前附近一带还有更多专卖衣纸类的店铺，但现在大多数已经关闭。她今年刚买了Kaka店内的迷你通胜痛包，觉得这是之前未曾见过的，她认为有些传统的东西，能够保留著也挺好。

理想虽美好，但现实却相当艰难。年轻一代越来越倾向于绿色殡仪，祭品也日益简约。Kaka坦言，即使经营了很久，依然面临亏损的困境。她指出，租金是她最大的负担，目前仍未实现收支平衡，她只能尽量维持每一天的运营，希望每个月都不需额外贴钱进去，这样才能继续存在下去。