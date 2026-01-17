星岛申诉王｜元朗夹公仔机变夹鲍鱼花胶 实测100元夹到几多花胶？

夹公仔机近年花样百出，除了常见的日用品和电子产品，近日元朗更有店家推陈出新，在夹公仔机中放入花胶及鲍鱼等海味。《星岛申诉王》记者Sammi亲身实测，以100元挑战夹花胶，过程虽一波三折，最终成功夹获12条花胶。店舖负责人Stephanie表示，希望透过新颖玩法，为香港人增添欢乐与情绪价值。

夹公仔机踩过界 变身「派胶台」试手气

这部特别的夹公仔机内不再是毛公仔，而是摆满花胶，中间更放置数只被视为大奖的南非鲍鱼。Sammi以100元兑换20个代币，平均5元一局。起初她屡试屡败，更一度抱怨夹子力道不足。经过多次尝试，她摸索出取巧方法，利用夹子松开时震动旁边的花胶，使其跌入出货口，最终成功夹出12条花胶。

虽然过程并不顺遂，但Sammi玩得十分投入。她总计以100元夹到12条花胶，上磅后约重28克。

为何想到在夹公仔机放入花胶？负责人Stephanie接受《星岛申诉王》访问时表示，希望以创新形式为香港人带来正能量，让顾客体验耳目一新的玩乐方式。即使不少人只是前来拍照打卡，只要见到街坊玩得开心，她已感到满足。

Stephanie强调，为了确保玩家有良好体验，每日都会补货及调整机器，让大家更容易夹中花胶。

海味专家认可：玩法创意十足

《星岛申诉王》邀请「万顺昌」海味专家陈振鹏评鉴Sammi夹得的花胶。他检视后指出，这些花胶属鳗鱼鱼鳔，俗称「鳝鱼胶」，属一般货色，适合用于煲汤或焖煮。通常市价约每500克300元至400元左右。他认为，以一百元夹得12条，若以游戏来说亦算合理。

如大家身边有任何新奇趣事，欢迎与《星岛申诉王》联络分享。