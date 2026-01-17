Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜元朗夹公仔机变夹鲍鱼花胶 实测100元夹到几多花胶？

申诉热话
更新时间：08:00 2026-01-17 HKT
发布时间：08:00 2026-01-17 HKT

夹公仔机近年花样百出，除了常见的日用品和电子产品，近日元朗更有店家推陈出新，在夹公仔机中放入花胶及鲍鱼等海味。《星岛申诉王》记者Sammi亲身实测，以100元挑战夹花胶，过程虽一波三折，最终成功夹获12条花胶。店舖负责人Stephanie表示，希望透过新颖玩法，为香港人增添欢乐与情绪价值。

夹公仔机踩过界 变身「派胶台」试手气

这部特别的夹公仔机内不再是毛公仔，而是摆满花胶，中间更放置数只被视为大奖的南非鲍鱼。Sammi以100元兑换20个代币，平均5元一局。起初她屡试屡败，更一度抱怨夹子力道不足。经过多次尝试，她摸索出取巧方法，利用夹子松开时震动旁边的花胶，使其跌入出货口，最终成功夹出12条花胶。

虽然过程并不顺遂，但Sammi玩得十分投入。她总计以100元夹到12条花胶，上磅后约重28克。

为何想到在夹公仔机放入花胶？负责人Stephanie接受《星岛申诉王》访问时表示，希望以创新形式为香港人带来正能量，让顾客体验耳目一新的玩乐方式。即使不少人只是前来拍照打卡，只要见到街坊玩得开心，她已感到满足。

Stephanie强调，为了确保玩家有良好体验，每日都会补货及调整机器，让大家更容易夹中花胶。

海味专家认可：玩法创意十足

《星岛申诉王》邀请「万顺昌」海味专家陈振鹏评鉴Sammi夹得的花胶。他检视后指出，这些花胶属鳗鱼鱼鳔，俗称「鳝鱼胶」，属一般货色，适合用于煲汤或焖煮。通常市价约每500克300元至400元左右。他认为，以一百元夹得12条，若以游戏来说亦算合理。

如大家身边有任何新奇趣事，欢迎与《星岛申诉王》联络分享。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
19小时前
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
突发
10小时前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
00:47
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
17小时前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
13小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
14小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
16小时前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
21小时前
特朗普：或向不支持美国获得格陵兰的国家加征关税
即时国际
7小时前
金刚旧爱惊爆切除子宫 崩溃自嘲「不是完整的女人」 身体连番受疾病困扰陷低谷
金刚旧爱惊爆切除子宫 崩溃自嘲「不是完整的女人」 身体连番受疾病困扰陷低谷
影视圈
11小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
21小时前