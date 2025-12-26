星岛申诉王｜深水埗183年老遮店「新艺城」结业 遮王勉港人：要撑起自己 别让人看低

香港近年不少老店相继结业，位于深水埗的雨伞专门店「新艺城」，亦宣布在2025年12月底正式告别。这间老店自清朝道光22年间(即1842年)于广州创立，后扎根深水埗45年，迄今拥有183年历史，无奈终不敌时代巨轮与市场变迁。现年73岁、人称「遮王」的第五代传人邱耀威(威哥)决定退休，结束这段跨越五个世代的雨伞传奇。

教保养雨伞惹同行咒骂 遮王威哥：伞不是废物！

威哥自小跟随父亲学习制造、维修雨伞，并视雨伞为「艺术品」，因可在雨伞上写字、画画；一把小小的伞，充满无限可能性。他笑言自己是艺术家，惟艺术家往往「乞米」，只因自己充满热情，才能做到今时今日。

威哥不仅是店主、艺术家，更是名副其实的「环保大使」。无论是否顾客，他都会主动教导街坊正确的开伞、收伞方法，又创作出「震震上」这句琅琅上口的开伞口号，并大方分享伞布容易弄坏伞骨，需要细心整理才能延长使用寿命的心得。

「我做伞的哲学就是要告诉大家，要珍惜一把伞，不要当它是一件废物，不要当它是一件随随便便，开到就算的物件。」威哥认为，一把保养得宜的伞，可以使用长达10年甚至20年，远胜随意购买的廉价伞。

然而，威哥这份坚持曾招来同行不满。他指曾有业内人士透过电话责骂他教顾客开伞、收伞，认为是在自毁生意。威哥却坚持己见，因为「现在社会每个人都不理会环保」，他认为惜物比赚钱更重要。从卖伞、修伞到保养之道，在「新艺城」一应俱全，因此令街坊封他为「遮王」。

无法传承183年祖业 店主自嘲「败家仔」

威哥六年前曾经因为中风，导致左边身体一度瘫痪。但凭着坚强意志，慢慢地康复起来，并继续坚守祖业。然而，时代巨轮实非个人意志所能阻挡；随着年事已高、生意下滑，威哥无奈决定亲手结束183年祖业。

谈及此事，他以「败家仔」自嘲，认为祖先留下来的东西本应一直传承，但自己实在没法延续下去，即是守不到业。尽管曾有人出价购买「新艺城」招牌，但他斩钉截铁地拒绝，强调祖业绝不能卖。

现今网购文化盛行，威哥感慨市民平日宁愿购买二、三十元的平价伞，也不选择一把高质素雨伞，导致他近年生意直线下滑，而店舖在访问期间人头涌涌，亦只因香港人「临执笠先帮衬」。

藉伞勉港人：要撑起自己 别让人看低

「新艺城」结业消息传出后，街坊满是不舍。市民范小姐直言「很想哭」，认为失去的不仅是一间老店，更是一个街景、一份传承的文化；另一市民邝小姐则向记者分享，早前因母亲所赠、具三年历史的爱伞被风吹破，威哥花了一整个月时间为她精心修复。

在这个急速变化、老店纷纷消失的时代，「遮王」留给香港人的，不仅是高质伞具与精湛手艺，更是一份人生哲学。

「人生哲学真是一字那么浅。你要像伞一样，撑起自己，不要让别人看低。」威哥以自身中风后半身瘫痪，到康复的经历为例，当时他告诉自己「可以的，我一定可以的」，那就可以动了，他认为人生就是这样。《星岛申诉王》祝邱生、邱太退休生活愉快，身体健康！