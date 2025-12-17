星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅

《星岛申诉王》收到一名港女求助，诉说自己遇到「魔鬼渣男」恐怖经历：她不单未婚怀孕产子，还要被对方打至左眼失明，令她决心公开事件，并要求对方为儿子生活费承担责任。

现年35岁、拥有大学学历的陈小姐，自少在破碎家庭长大，靠自己打工赚钱读书。大学毕业后，她原本找到一份收入不俗的工作。2023年7月，陈小姐在网上认识了改变她一生的郑姓男子，虽然得知对方曾经因为贩毒，被监禁15年后刚获释，但陈小姐说当时鬼迷心窍，与对方拍拖两个月便共赋同居，还有了孩子。

她幽幽地说：「起初这个男人态度很好，知道我怀孕后，例如要食钙片，他自动会购买，又会很小心护理我，学习怎样照顾孕妇，起初是好的。」

同居怀孕遭家暴 左眼近乎失明

惟好景不常，二人因琐事越来越多争拗。腹大便便的陈小姐，除了发现对方一直在外认识女生，更被他家暴，「打第一次那时还好，他说会悔改，我便再给他机会，岂料『越打越甘』。」

陈小姐称，其后她被打至左眼严重受伤，「当时他把我困在住所，大概两三日。他叫他母亲买饭给我吃，我也不敢外出。后来再去求诊时，妈妈带我去，医生指我视网膜脱落，因没有及时医治，所以已无法痊愈，左眼仅剩一成视力。」

可惜郑男不单没有悔改，还铁了心与怀着他骨肉的陈小姐分手，她只好搬到家暴中心暂住。其后陈返回旧居拿取冬天衣物时，再度惨遭毒手，「他很大力掴了我一巴掌，由村屋一楼把我拖到差不多地下，当时孕肚撞落地面。我很担心见红流产，所以报警。」陈表示要控告对方，警察于是将郑男拘捕。

未婚诞子靠综援为生 誓追讨儿子生活费

法庭最终裁定，郑姓男子刑事恐吓及普通袭击罪名不成立。陈小姐对判决虽然非常失望，但幸好的是，她最后仍平安诞下孩子。陈小姐回想当初没有勇气离开这段关系，以至饱受伤害。「有很多事，我当时都是掩耳不听，就算我知都不想听，因为我都怀孕了，心想诞下小朋友才算吧。即使有些事情我知道，例如知道他外面有女人，我都选择不听不信不理。」她慨叹如当初有勇气站出来，便不会发生之后的故事，「我第一次被他打，就应该报警。」

陈小姐现时与一岁半儿子靠综援维生，心理创伤亦慢慢恢复，希望向渣男追讨儿子的生活费。

这位陈小姐口中的恐怖情人，一直做送货司机谋生。《星岛申诉王》前往他的工作地点、长沙湾副食品批发市场，原意想听听他的说法，怎料人还没有找到，却在他前雇主口中听到更多。

该名前雇主透露郑男在这里工作时，特意买了一辆车给他运货，怎料郑男竟然恩将仇报，「他偷了我的蛋转卖给我的客人，明明鸡蛋卖二百元，他一百元便卖给别人。」该名前雇主亦曾借钱给郑男还债，「他很拮据，想找个钱来『刮痧』都无；他是人渣来的！『医番都嘥药费』。」

消息指，郑男近日因为遇袭留院。《星岛申诉王》尝试联络他，但至今仍未收到对方回复。如果各位观众都遇上奇情经历，想找渠道申诉，欢迎联络《星岛申诉王》。