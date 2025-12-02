星岛申诉王｜大埔五级火「头七」路祭 纸扎舖折纸莲花悼念死难者：愿早豋极乐

大埔宏福苑五级大火伤亡惨重，全城哀痛。12月2日是死难者的头七，现场分别进行佛教和道教仪式，带领亲属路祭先人，部分人难掩激动和哀伤。 全港多个地方都举办悼念活动，有纸扎舖老板表示传统上会有祭品祭拜，但市民前往祭拜最重要是心意；九龙殡仪馆也举行悼念活动，大批市民前往现场悼念，并亲手为死难者折纸鹤、金银宝表达哀思。

除了连日来有市民陆续到现场献花，亦有人希望透过传统祭品聊表心意，祈求先人安息。大埔区一间纸扎舖负责人燕姐表示，市民可准备金银衣纸、溪钱、往生钱和七言咒祭拜，「或者买一些衣包，元宝银纸和香烛。」燕姐又说，可以烧纸莲花给遇难者，「让死难者洁净身，没有痛苦，一直往生净土和极乐世，最基本要9朵，最多是108朵。」

纸莲花洗清孽障 让逝者往生净土

市民若用传统祭品拜祭，需要留意哪些地方？燕姐说首先点起香烛，然后烧金银衣纸、溪钱和往生钱等，「一路烧一路叫亡魂收东西，不要到处走，你们返回自己的家吧。」燕姐希望逝者早日安息，早登极乐。



同区另一间纸扎舖负责人何女士，自行折上一批纸莲花烧给死难者，「我们要对位齐整地折，折一个起码40分钟，祈求他们下一世会好一点。」何女士谦虚地表示，自己不是超级有心人，「不过是想做点事，因为始终是一条人命。」何女士又建议，一般市民去拜祭死难者，有心已经足够，「其实市民只需要清香一注，去到现场或纪念的地方，心中默念，祈求死者可以早些离苦得乐，最重要是心意。」

殡仪馆礼堂供吊唁 市民得以舒缓

除了灾难现场，全港还有多个地方举办悼念活动。位于大角咀的九龙殡仪馆，邀请花艺师布置礼堂，让市民献花吊唁。昨天(1日)和今天死难者「头七」，分别进行佛教和道教的颂经，以慰死者之灵。市民黄小朋友表示，前往鞠躬后本来已打算离开，问过母亲后留下来折金银衣纸，「都折了挺久，半小时左右。」另一市民Ruby希望尽一点心意，「其实很多事情都很无力感，也不知道可以做些什么，我觉得我可以做的事情，就做吧。」

筹备这次悼念活动的发起人Brian感谢各界的参与，「主要有献花和烛光点灯，亦都有一些折纸安排，折金银和纸鹤，还有折一些莲花纸品，主要是让市民可以将哀伤转化为一些行动，让他们有一个地方可以舒缓。」而活动策划人安灵舍的关先生称，来参加活动的市民都是自发性，在网上散放消息后，很多街坊来帮忙，有些更是从别的区域过来，「很感谢他们，每个香港人对这件事都很用心去做，因为我们每一个香港人的心都很痛，希望大家都能够尽快走出这个伤害。」

除了表达哀思，不少组织都已经表示可以提供免费殡葬服务，解决死难者家属的实际需要。让逝者安息，让在生者走出伤痛，已经成为香港人的共同心愿。