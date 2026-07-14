星岛申诉王｜港女律师楼求职疑遭诈骗 「老板」私人来电反借数万元

求职骗案手法层出不穷。有港女在网上分享，自己在金钟一家律师事务所求职时疑遭诈骗的经历。她在接获录取通知、准备到公司签约的早上，自称「老板」的人多次来电，以不同理由拖延她到办公室报到，然后要求借钱。《星岛申诉王》访问事主还原事件，她指后续直接与事务所人事部联络，发现更多疑点。

事主B小姐（化名）受访时表示，她经求职网站，应征金钟力宝中心一家律师事务所的会计职位。她其后收到律师事务所人事部发出的电邮，相约她6月30日面试。

面试由律师事务所的负责人A先生进行，内容与她参与过的求职面试一样，过程十分正常，整个面试大约一小时完成，之后她便回家等候通知。她当时认为面试十分顺利，因为对方已向她介绍不少入职须知和工作安排，包括有机会周六轮班工作等。

面试后数日，即7月3日傍晚，B小姐突然接获陌生来电。对方在没有表明身分下，知会她已获录取，并邀约她翌日（7月4日）签约上班。由于她只向一家公司求职，当时未有怀疑，期间还主动确认对方是否「A律师」。

对方顺水推舟在电话中自称正是A律师，并指会继续透过该电话号码与她通话。对方其后不断提出新要求，包括将签约日期由7月4日延至7月6日。直至签约当日早上，该名自称A律师再以办公室有其他人为由，要求她先在商厦大堂等候，等候他来电才上办公室签约。

B小姐向记者忆述，她当天在楼下大堂等候了一整个早上，对方不断拖延时间，表明尚有他人在办公室，不便安排她入内。其后，对方来电向B小姐提出了一个荒谬要求，声称「想付钱让办公室内的人离开，但他们不收取现金」，想请B小姐先以手机理财转帐给他，待她签约时，再以现金归还。

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港女苦候一早上 疑中骗局报案

B小姐指，她听到有关要求后便怀疑遇骗，遂假装没余钱转帐；对方却把借贷金额由开始时数万港元，不断递减至2000港元，以求成功借钱。当她表明不能帮对方转帐付钱，对方竟发脾气斥责她「成年人几千元都没有」，之后便挂线。

事后B小姐愈想愈不妥，不能分清自己是被律师勒索转帐，还是有人盗用她求职的资料诈骗，决定到警署报案。她同时向与律师事务所的人事部查询，对方表示A律师从没向她借钱，但人事部又证实曾向她发出录取通知电邮。

经过与人事部职员核实，确认电邮地址准确，但她却从未收过有关录取电邮，令事件更扑朔迷离。帖文在一天内录得逾10万次浏览，不少网民猜测事主误中「猜猜我是谁」的骗案，亦有人怀疑涉事公司的内部职员或关连人员，取得求职者个人资料进行电话诈骗。惟网民都大赞事主反应敏捷、足智多谋，遇上这类事件亦没有按对方要求转帐，并报警处理。

《星岛申诉王》获B小姐提供、事发时自称A律师的来电号码，惟一直无人接听，而随着B小姐的举报，有关号码在警方防骗视伏器，亦显示「疑似有伏」。记者再向涉事的律师事务所查询，事务所透过电邮否认指控，并表示有人企图冒充事务所及或有关负责人，将会向警方和香港律师会报案。

有关案件调查进度，警方回复案件经初步调查后，列作「企图以欺骗手段取得财产」，由西区警区刑事调查队第一队跟进，暂没拘捕任何人。

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