星岛申诉王 | 金融才俊娶富家女炫富揸游艇玩赛车 疑设投资局利诱旧同学涉卷款逾5千万

投资向来没有稳赚不赔。《星岛申诉王》接获两名事主阿豪及阿明(化名)的申诉，指听从相识逾20年的同窗好友介绍，参与每月利息高3厘的投资项目，到最后既无息收，本金又未能取回，据知整个投资项目涉及的金额接近5千万元，怀疑堕入投资骗局。被指利用高息吸金的男子姓陆，现年39岁，阿豪及阿明指对方出身本港传统名校，曾在外国留学，陆男负笈回港后，迎娶了家族拥有慈善基金的富家女，并先后担任多间金融机构的客户经理（Relationship Manager），堪称典型金融才俊和人生胜利组。

出身名校娶富家女 形象富贵

阿豪指，自己是在聚会饭局中，被这位多年好朋友游说投资，方法包括多次展示其证券户口获利如何丰厚，以及声称可助各位每月获得3至5厘的高额利息等。他眼见对方生活确实富贵，消闲活动是赛车、每次与他们吃饭均到高级场所，甚至乎周末消遣会坐上价值5000万的游艇出海玩乐。阿豪思前想后终于按捺不住，投资了300万港元。

另一自小认识陆姓男子的阿明，投资亦过百万，他指后期受陆男游说后，再添食850万港元，令投资金额达到过千万港元。

记者取得其中一份陆姓男子与投资者的合约，投资金额为100万港元。陆在合约中承诺，投资回报达到每月百分之三。倘若当月投资回报不足百分之三，将会由他本人支付给客户。他在合约中列明并保证，倘若投资出现亏损，他本人必须会在结算日（即每季的最后一日）的两日内，存入亏损部份，投资本金在下一季度维持为原有的100万港元。

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二人坦言，陆男在刚开始的两至三年，确实能每月准时汇入高息回报。阿明指：「一开始他做到成绩的时候，的确防备之心是低了，我们都有贪心。」而投资获利的消息在同辈间一传十、十传百之后，不少人都找陆男投资。

但就像那些标榜高息来利诱投资的吸金局一样，陆男开始慢慢未能派发利息，投资者要取回本金亦诸多推搪。阿豪和阿明过去三年一直追讨，陆姓男子有时会退回数万元，「好像想打发我们一般」；有时又以下一年的回报好一点、资金卡在内地银行等等借口，逃避直接退款。

陆男派定心丸 称会向有米岳父求助

由于事件中的事主，不少与陆男相识达廿载，彼此熟悉对方的家庭背景和生活状况，他们不少仍抱有能追回款项的希望，皆因陆男还有富泰的岳父家撑腰。阿豪指：「据我们所知他岳父有数座写字楼收租，再加上有慈善基金，有实力替陆男还钱。事实上陆男目前仍然揸跑车，住豪宅。他没理由在这种情况下，赌上自己名誉。」阿明更引述与陆男的对话，对方提及若他本人无法偿还所收取的资金，将会向家庭成员求助。

虽然事主们至今仍能联络对方，但每当要求退还本金一直拖延。阿明无奈指：「希望他收手吧！有不少朋友真的连租都交不了，又需要养育小朋友。当每人都在想怎样生活的时候，他在这一刻仍在找寻新的投资人，但是我们朋友全部都很凄凉。」他们目前只想寻求公义和公道，取回自己付出的本金。

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陆男回避记者庭外追访

惟《星岛申诉王》调查发现，该名陆姓男子今年被两名市民入禀呈请破产，并于日前上庭。记者当日在法院门外守候，并趁陆姓男子步出法庭时上前查询，问他会否因投资失利而直接破产逃避债务，他急步离开未有回复。事后记者再致电陆男，他一知道记者身分立即挂线，亦未回复讯息。

阿豪及阿明担心有人想破产了结债务。律师梁永铿指出，一旦法院颁布破产令，破产人名下的所有物业、银行存款及私人资产，均会交由破产受托人监管，破产人将无权处理，所有债主无法直接追讨。

但梁强调，破产并非万能的避债手段。如果债务人在申请破产前的五年追溯期内，曾蓄意将资产转移予家人或关联人士，破产受托人有权依法进行追溯并将资产充公。

至于陆男有家境富裕的配偶，可助其解决财务问题。梁永铿续指，法律上配偶属于独立个体，即使双方持有联名物业，一方一旦破产，很多时候破产受托人会查询配偶是否购入破产人所拥有的一半业权，以便可以继续居住。

当问到今次事件会否构成欺诈，梁永铿表示，今次个案与以往的高息投资骗局不同，合约列明不论赚蚀都保证派发利息，但现时涉事的投资经理既没派发利息、又不偿还本金，便构成欺诈罪。根据第210章《盗窃罪条例》16A欺诈罪，最高可判监禁14年。

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