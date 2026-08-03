永东巴士全新港岛线开通！上环/湾仔/北角往返深圳湾 震撼优惠价低至$6

永东全新港岛线｜上环・湾仔・北角｜永东巴士提供舒适便捷的跨境交通服务，一直深受自由行旅客欢迎。近日更宣布增加于上环、湾仔及北角北角增加全新站点，让港岛区居民有更快捷的北上交通选择！为庆祝全新港岛线开通，永东更推出震撼价单程车票，只需HK$6即可由港岛直达深圳湾口岸，大湾区长线更低至HK$60，绝对是周末北上游玩的首选！

永东巴士港岛新线优惠 $6激抵价直达深圳湾

永东巴士宣布推出全新港岛线。

由上环、湾仔或北角往返深圳湾口岸。

全新开通的永东巴士港岛线，为上环、湾仔及北角居民带来极大的交通便利。过去港岛居民北上往往需要多次转车，如今只需乘坐47座大空间舒适专车，即可一车直达深圳湾口岸。永东更推出震撼快闪优惠，单程车票只需 HK$6（原价 HK$65）。无论是周末短线游还是即兴北上寻觅美食，这个价格都极具吸引力。

此外，若想前往更深入的热门商圈，旅客只需输入指定优惠码「SZB4AUG」，即可以半价 HK$32.5 前往深圳前海冰雪世界、福田印力山姆超市及南山后海等地，轻松体验大型超市扫货及室内滑雪的乐趣。若输入优惠码「WT4AUG」，更可以 HK$38 购票并获赠 Big C 泰国零食。

大湾区长线低至$60 上环/湾仔/北角直达长隆

除了深圳周边，想探索更远的大湾区城市亦非常方便。永东巴士涵盖 13 条大湾区长途路线，包括佛山、中山石岐、顺德及肇庆等美食与文化名城。旅客若计划前往番禺长隆享受亲子主题乐园时光，或是到广州热雪奇迹体验刺激的室内滑雪活动，只要在 KKday 预订 2 张车票并输入优惠码「GBA4AUG」，折后每张单程车票即低至 HK$60（原价 HK$180）。旅客只需安坐车中即可直达各大热门旅游点及酒店，省却繁琐的交通接驳，让假期更加轻松愉快。

8月4日10:00开抢

【永东巴士港岛线｜全新上环/湾仔/北角线路】

相关预订连结： 深圳湾口岸单程车票兑换券 大湾区 13 条线路单程车票兑换券

优惠预订期： 2026 年 8 月 4 日 10:00 起至 8 月 8 日

乘车有效期： HK$6 优惠券：即日起至 2026 年 8 月 31 日 其他优惠码及长线：即日起至 2026 年 9 月 27 日

指定上下车地点： 香港区：上环（永安百货）、湾仔（地铁站A1出口）、北角（地铁站A2出口）

条款及细则： 购票必须提供实名资料，下单后需等待二次确认车次状态。所有订单一经确认，恕不接受任何变更、退款或取消。座位配额有限，售完即止。

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