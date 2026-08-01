珠海美食指南2026｜珠海最新必吃榜8大粤菜餐厅攻略 早茶点心/牛肉生蚝火锅 珠海拱北好去处

「大众点评」最新公布的2026必吃榜入围餐厅4,279间，珠海就有19间餐厅上榜，我们之前介绍过其中8间人气餐厅的特色美食，今次介绍8间必吃榜推介的粤菜餐厅，有几间在拱北口岸步行5分钟就到，是香港人亲子暑假旅游、长者北上短线游及港车北上度假好去处。如果怕吃煎炸美食会上火，不妨学曼城球星夏兰特Erling Haaland饮王老吉。

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1. 金苑 饮早茶叹经典点心美食

「大众点评必吃榜」珠海新上榜餐厅有19间，其中老字号金苑海鲜酒家邻近拱北口岸，停车方便，大受过关客人欢迎。金苑供应早茶点心及客家美食，出品有粤菜经典口味，也有创新菜式。早茶必吃招牌虾饺王￥35，皮薄馅靓，新鲜弹牙，特色沙皇包￥20、蜜汁焗餐包￥22、灌汤小笼包￥26。人气美食有深井烧鹅￥108、砂锅紫苏焗肉排￥75、一品乳香鸡￥78、脆皮猪肉￥45。

2. 永兴 宵夜必吃生蚝鸡火锅

永兴生蚝火锅店是来往拱北口岸吃饭宵夜好去处，营业至凌晨二时，食材新鲜，有香港至爱的海鲜美食。火锅汤底有招牌生蚝鸡火锅、滋补养生清汤￥18、花旗参锅￥25等。必吃美食招牌大生蚝￥48，入口爆汁；季节限定珍珠荷包生蚝￥60，肥美可口；酥炸生蚝￥50，外脆内嫩。人气配料有清远鸡￥70、鲜牛肉￥38、手打牛肉丸￥32、脆肉鲩鱼腩￥32、鲜活罗氏虾￥58等。

3. 渔惑 萧正楠撑中山脆肉鲩

萧正楠最近到珠海，不忘到必吃榜餐厅渔惑叹中山名菜脆肉鲩。渔惑自家淡水养殖的脆肉鲩吃蚕豆长大，由中山运到珠海，有六、七种煮法。萧正楠品尝过招牌原味鲜鱼汤锅￥39，用鲜鱼骨熬制，不加味精；脆肉鲩无骨鱼片￥49薄切，脆肉鲩鱼腩片￥52厚切，涮十几秒，口感脆嫩；手打蟹籽鱼滑￥32。人气美食有脆肉鲩冰镇鱼腩尖￥69、香茅草焗鱼柳￥59，还有儿童餐￥9.9。

4. 湾区九号 打卡潮汕牛肉火锅

湾区九号位于旅游好去处情侣路，旁边是停车场，自驾非常方便，受当地人欢迎，连续三年蝉联「大众点评必吃榜」。锅底可选清补凉￥48、五指毛桃￥28、牛骨清汤￥18、无花果汤￥20等。餐厅主打牛肉，现切鲜牛肉￥38，新鲜嫩滑，涮十秒口感最佳。必吃匙仁￥58、吊龙￥55、嫩肉￥46、肥牛￥52、手打生牛丸￥28。人气美食有现开生蚝￥48、脆肉鲩￥38、清远鸡￥58、文昌鸡￥68等。

5. 渔雅山房 桑拿鸡皮脆肉嫩

渔雅山房的美食材料新鲜，蒸煮制法保留食材原汁原味。必吃桑拿清远鸡￥108，每日现宰清远走地鸡，将鸡肉铺在蒸架上现蒸，皮脆肉嫩，还有走地大骟鸡起片￥93、桑拿脆皮鸡￥98，蘸沙姜豉油风味最佳，海鲜有桑拿海虾￥38、桑拿生蚝￥40、桑拿鲍鱼￥60等。火锅汤底推介天麻药材汤底￥38 、五指毛桃汤底￥28等，加入人气美食鳙鱼头￥70，是养生之选。

6. 渔记 名厨Jacky钟情港式茶记

珠海有两个喜欢吃香港茶餐厅美食的当地人，在2017年创办渔记，更登上必吃榜上榜餐厅，连名厨Jacky都专程光顾。渔记装修复古，美食分量十足，有不少捧场客。名厨Jacky推介咖喱猪扒饭￥33、招牌滑蛋叉烧饭￥38、菠萝油￥15、丝袜奶茶￥13、鸭屎香爆打柠檬茶￥16等。人气美食有日式鳗鱼石锅饭￥46、咖喱牛腩捞丁￥39、芝士滑蛋猪扒菠萝包￥33、蜜汁炭烤全翅￥20、咸湿漏奶华￥23等。

7. 澳门渔村 海鲜每日澳门直送

澳门渔村2014年创办，长隆分店最近入选必吃榜餐厅，大排档形式，主打生猛海鲜、粤菜小炒，海鲜每日澳门码头直送，菜品现点现炒，锅气十足。必吃美食招牌椒盐皮皮虾￥50，虾壳炸得酥脆，虾肉鲜甜。打卡美食避风塘炒蟹￥98、椒盐虾￥78、姜葱炒花甲￥48、炭烤生蚝￥48、蒜蓉粉丝蒸鲍鱼仔￥16，还有招牌芝麻鸡￥68、海胆炒饭￥48、烤鳗鱼￥10、炭烤墨鱼仔￥12等。

8. 沪粤轩 早茶点心手工制作

沪粤轩开业十八年，蝉联必吃榜餐厅，是珠海本地人的宝藏茶楼，粤式早茶点心纯手工制作，沪菜和粤菜融合菜式食材新鲜，食神韬滔就曾打卡。必吃美食招牌酥掉渣鲜奶蛋挞￥32，奶味香浓，入口即融，挞皮酥脆；百花蜜陈皮叉烧￥105，半肥瘦叉烧油脂丰富，肉质鲜嫩。人气美食有虾饺王￥36、金牌红烧乳鸽￥58、酱香蒸紫金凤爪￥32、银芽干炒牛河￥53、大虾伊面￥98、贵妃红烧肉￥108等。

文：林乐乐

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