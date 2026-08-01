珠海美食指南2026｜珠海最新必吃榜8大粤菜餐厅攻略 早茶点心/牛肉生蚝火锅 珠海拱北好去处
发布时间：00:11 2026-08-01 HKT
「大众点评」最新公布的2026必吃榜入围餐厅4,279间，珠海就有19间餐厅上榜，我们之前介绍过其中8间人气餐厅的特色美食，今次介绍8间必吃榜推介的粤菜餐厅，有几间在拱北口岸步行5分钟就到，是香港人亲子暑假旅游、长者北上短线游及港车北上度假好去处。如果怕吃煎炸美食会上火，不妨学曼城球星夏兰特Erling Haaland饮王老吉。
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1. 金苑 饮早茶叹经典点心美食
「大众点评必吃榜」珠海新上榜餐厅有19间，其中老字号金苑海鲜酒家邻近拱北口岸，停车方便，大受过关客人欢迎。金苑供应早茶点心及客家美食，出品有粤菜经典口味，也有创新菜式。早茶必吃招牌虾饺王￥35，皮薄馅靓，新鲜弹牙，特色沙皇包￥20、蜜汁焗餐包￥22、灌汤小笼包￥26。人气美食有深井烧鹅￥108、砂锅紫苏焗肉排￥75、一品乳香鸡￥78、脆皮猪肉￥45。
金苑海鲜酒家—来魅力店（百度地图/高德地图）
- 营业时间：09:00-14:30、17:30-21:30
- 地址：广东省珠海市香洲区拱北口岸围基路32号珠海来魅力假日酒店4层（口岸广场西侧）
- 电话：0756-8800600
- 人均：￥120
2. 永兴 宵夜必吃生蚝鸡火锅
永兴生蚝火锅店是来往拱北口岸吃饭宵夜好去处，营业至凌晨二时，食材新鲜，有香港至爱的海鲜美食。火锅汤底有招牌生蚝鸡火锅、滋补养生清汤￥18、花旗参锅￥25等。必吃美食招牌大生蚝￥48，入口爆汁；季节限定珍珠荷包生蚝￥60，肥美可口；酥炸生蚝￥50，外脆内嫩。人气配料有清远鸡￥70、鲜牛肉￥38、手打牛肉丸￥32、脆肉鲩鱼腩￥32、鲜活罗氏虾￥58等。
永兴生蚝火锅店—拱北水湾路总店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区拱北水湾路87、89、91号
- 电话：13326600123
- 营业时间：11:00-02:00
- 人均：￥91
3. 渔惑 萧正楠撑中山脆肉鲩
萧正楠最近到珠海，不忘到必吃榜餐厅渔惑叹中山名菜脆肉鲩。渔惑自家淡水养殖的脆肉鲩吃蚕豆长大，由中山运到珠海，有六、七种煮法。萧正楠品尝过招牌原味鲜鱼汤锅￥39，用鲜鱼骨熬制，不加味精；脆肉鲩无骨鱼片￥49薄切，脆肉鲩鱼腩片￥52厚切，涮十几秒，口感脆嫩；手打蟹籽鱼滑￥32。人气美食有脆肉鲩冰镇鱼腩尖￥69、香茅草焗鱼柳￥59，还有儿童餐￥9.9。
渔惑．中山脆肉鲩火锅—扬名广场店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区凤凰南路1066号扬名广场二期一层L1009（停车场海基路出口左转）
- 电话：0756-8698519
- 营业时间： 11:00-22:00
- 人均：￥92
4. 湾区九号 打卡潮汕牛肉火锅
湾区九号位于旅游好去处情侣路，旁边是停车场，自驾非常方便，受当地人欢迎，连续三年蝉联「大众点评必吃榜」。锅底可选清补凉￥48、五指毛桃￥28、牛骨清汤￥18、无花果汤￥20等。餐厅主打牛肉，现切鲜牛肉￥38，新鲜嫩滑，涮十秒口感最佳。必吃匙仁￥58、吊龙￥55、嫩肉￥46、肥牛￥52、手打生牛丸￥28。人气美食有现开生蚝￥48、脆肉鲩￥38、清远鸡￥58、文昌鸡￥68等。
湾区九号鲜切牛肉生蚝火锅—情侣南路总店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区情侣南路287号之三（海湾新家园地面停车场旁）
- 电话：0756-8886066、13392531388
- 营业时间：11:30-24:00
- 人均：￥88
5. 渔雅山房 桑拿鸡皮脆肉嫩
渔雅山房的美食材料新鲜，蒸煮制法保留食材原汁原味。必吃桑拿清远鸡￥108，每日现宰清远走地鸡，将鸡肉铺在蒸架上现蒸，皮脆肉嫩，还有走地大骟鸡起片￥93、桑拿脆皮鸡￥98，蘸沙姜豉油风味最佳，海鲜有桑拿海虾￥38、桑拿生蚝￥40、桑拿鲍鱼￥60等。火锅汤底推介天麻药材汤底￥38 、五指毛桃汤底￥28等，加入人气美食鳙鱼头￥70，是养生之选。
渔雅山房．桑拿鸡．天麻蒸海鲜生蚝—香洲店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区香湾街道华海路68号之1号
- 电话：0756-2218770
- 营业时间：11:00-22:30
- 人均：￥74
6. 渔记 名厨Jacky钟情港式茶记
珠海有两个喜欢吃香港茶餐厅美食的当地人，在2017年创办渔记，更登上必吃榜上榜餐厅，连名厨Jacky都专程光顾。渔记装修复古，美食分量十足，有不少捧场客。名厨Jacky推介咖喱猪扒饭￥33、招牌滑蛋叉烧饭￥38、菠萝油￥15、丝袜奶茶￥13、鸭屎香爆打柠檬茶￥16等。人气美食有日式鳗鱼石锅饭￥46、咖喱牛腩捞丁￥39、芝士滑蛋猪扒菠萝包￥33、蜜汁炭烤全翅￥20、咸湿漏奶华￥23等。
渔记茶餐厅—拱北店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区拱北昌盛路74号昌盛花园（来魅力壁画村）
- 电话：13392975269
- 营业时间：11:00-21:30
- 人均：￥48
7. 澳门渔村 海鲜每日澳门直送
澳门渔村2014年创办，长隆分店最近入选必吃榜餐厅，大排档形式，主打生猛海鲜、粤菜小炒，海鲜每日澳门码头直送，菜品现点现炒，锅气十足。必吃美食招牌椒盐皮皮虾￥50，虾壳炸得酥脆，虾肉鲜甜。打卡美食避风塘炒蟹￥98、椒盐虾￥78、姜葱炒花甲￥48、炭烤生蚝￥48、蒜蓉粉丝蒸鲍鱼仔￥16，还有招牌芝麻鸡￥68、海胆炒饭￥48、烤鳗鱼￥10、炭烤墨鱼仔￥12等。
澳门渔村．平价海鲜排档—长隆店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区宝兴路11号一层食堂103单元
- 电话：18929379246
- 营业时间：10:30-23:00
- 人均：￥98
8. 沪粤轩 早茶点心手工制作
沪粤轩开业十八年，蝉联必吃榜餐厅，是珠海本地人的宝藏茶楼，粤式早茶点心纯手工制作，沪菜和粤菜融合菜式食材新鲜，食神韬滔就曾打卡。必吃美食招牌酥掉渣鲜奶蛋挞￥32，奶味香浓，入口即融，挞皮酥脆；百花蜜陈皮叉烧￥105，半肥瘦叉烧油脂丰富，肉质鲜嫩。人气美食有虾饺王￥36、金牌红烧乳鸽￥58、酱香蒸紫金凤爪￥32、银芽干炒牛河￥53、大虾伊面￥98、贵妃红烧肉￥108等。
沪粤轩—吉大店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区吉大街道情侣中路33号亚朵酒店一楼（近吉大海滨泳场）
- 电话：0756-3379989、13322860068
- 营业时间：09:00-14:00、17:30-21:00
- 人均：￥98
文：林乐乐
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佘诗曼家乡珠海，除了火爆的顺德莫氏鸡煲开分店外，还有必吃特色鸡煲：咏珊瓦煲菜，必吃招牌榴梿瓦煲鸡，世界冠军李咏珊开餐厅。濠轩阁，必吃五指毛桃生蚝鸡煲，长者/亲子好去处。 花苑美食，必吃滋补生蚝鸡煲，网红推介老字号。润泽园，必吃海南椰子鸡火锅，现砍椰青水做汤底。古琢小馆，五指毛桃药膳鸡煲￥68，莫氏鸡煲平替版。诚咬金，必吃啫啫走地鸡煲，优质食材工艺煲制。梁记，必吃足料炭烧鹅煲鸡煲，斗门消夜好去处。八珍鸡煲，必吃炭炉石橄榄鸡煲，去骨清远山林脆皮鸡。
《正义女神》视后佘诗曼祖家在珠海官塘村，有七百多年历史，村内有众多青砖、灰塑彩画的广府民居，祠堂、庙宇、「观塘学校」等。其中「佘氏大宗祠」现在作为村史馆，展示近二百张照片和三十多件展品。视后佘诗曼曾回官塘村祖祠拜祭，还参观佘氏大宗祠，和到访她祖父于长塘东巷的两座祖屋。官塘村出品的民间美食茶果有百年历史，2006年入选广东省非物质文化遗产，官塘茶果种类多，萝卜糕、马蹄糕、红豆糕、五指抓等咸甜俱备。
珠海唐家湾镇有1300年历史，是广东五大文化名镇之一，也是珠海市的文化溯源地，保留较完整的村落「唐家湾古镇」，与香港大屿山隔海相望。古镇保留明末清初的建筑群，浮雕花板、屋脊图腾、砖雕、木雕都有特色。镇内景点有魁星文武庙、苏兆征故居、赤花山、唐家湾博物馆、唐家三庙等，还有咖啡室、小吃美食店、文创小店、文艺工作室。
珠海美食不少，广东饮茶遍地开花，以下是受珠海长者欢迎的饮茶好去处：金悦轩，珠海饮茶天花板。 金苑，高档粤菜靓食材。吉莲利苑，乳鸽年销20万只。益健，长者撑经典美食。新海利，老字号街坊捧场。万悦轩，22楼大桥海景。海怡酒家，手工点心新口味。