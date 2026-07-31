美女导游撞样年轻张柏芝！带队北上短线美食团爆红 港人团友齐赞靓女又专业：想揾番初恋嘅感觉就报团啦

近年港人热衷参加北上短线旅行团，除了讲求「平、靓、正」的行程与美食外，原来导游的质素亦是引人报名的关键！近日，本地旅行社「美食之旅」的一位美女导游陈丽欣（欣欣）在网络上意外爆红。皆因其标致的五官神似年轻时的张柏芝，令她在旅游分享群组中火速成为热话，被网民及团友封为「美食张柏芝」及「旅游界栢芝」，更有人直言为了她想立即报团！

美食之旅导游被誉为「旅游界栢芝」 网民惊呼：以为系AI

这位美女导游爆红的源头，来自Facebook群组「美食之旅开心分享群」。不少曾参加其旅行团的团友上载与她的合照，旋即引起极大回响。大批网民对其出众的外貌表示惊叹，纷纷留言大赞：「第一眼望落，真系以为系张柏芝」、「真系劲似！耳仔同眉毛都似到十足！唔知以为AI！」甚至有人表示连声音都十分相似。这股热潮更蔓延至网上讨论区「连登」，连登仔亦认同她的颜值，留言指：「佢可塑性好高㖞」、「今次真系似」、「呢个阿姐后生应该几靓女」。

工作态度获激赞 全程笑容亲切极细心

除了拥有明星相，陈丽欣的工作态度及专业服务同样获得团友的一致好评。综合多位团友的真实评价，她带团时「全程笑容亲切」、「事事关心」，更被大赞对长者呵护有加。

有团友分享在顺德三天游的经历，指同行朋友不慎遗失手袋于酒店前台，全靠陈丽欣即时通知并协助处理，才免招损失。此外，她在炎热天气下会不断提醒团友多喝水，处理突发事件的能力亦备受肯定。难怪有团友笑言：「跟过咁嘅女导游，人都会开心啲㖞」、「想揾番初恋嘅感觉就报团啦」，甚至有人夸张表示「跟佢团每位加100（元）都制」！

揭开「美食张柏芝」带团秘诀 想指定靓女导游有条件？

随著「美食张柏芝」人气急升，《星岛头条》联络「美食之旅」了解详情。接听的负责职员透露，这个称号自上个月开始流传，近日突然全网爆红，公司上下都熟知此称呼。目前更有不少顾客在报团时，特意询问哪一团是由陈丽欣带队，希望能一睹其风采。

据职员透露，陈丽欣是该公司的全职员工，只要获公司安排旅行团便会出发，并没有固定负责的路线。不过，公司在开团时不会预早公布导游名单，通常在出发前两至三天才会落实。如果想百分百确保能跟到「美食张柏芝」的旅行团，唯一的隐藏条件是，必须凑够20人或以上一同报名，方可指名要求她带队。



图片及资料来源：美食之旅开心分享群

同场加映：珠海周末快闪 由早到晚寻找珠海隐藏慢活地图 横琴水疗酒店/富华里/乐士文化区





