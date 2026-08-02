港人韩国旅行遗失护照 1方法解决翌日成功返港 附补领方法/文件/大使馆地址+电话

外游最怕遇到突发意外，而遗失护照绝对是一大噩梦！最近，有港人在韩国旅行期间不慎遗失特区护照，原以为行程会大受影响，惟最后成功以1方法解决，并在24小时内取得临时旅行证返港，「只系比计划中迟咗十几个钟返屋企。」到底在海外遗失护照的正确做法为何，即看下文了解详情。

港人韩国旅行遗失护照 1方法解决翌日成功返港

近日，有网民在Threads发文，指日前到韩国旅行时意外遗失护照，随即到中国驻当地大使馆申请临时旅行证（即「中华人民共和国旅行证」），幸好翌日成功领取并可即日返港，「前一日4pm申请临时旅行证 ，第二日3pm就到手了，马上买8pm机票走人」，最后也只是「比计划中迟咗十几个钟返屋企。」

楼主后续分享在韩国申请临时旅行证的过程，称第一步要先打电话与入境事务处（+852 1868）申报，然后通知当地中国领事馆处理相关事宜。

她续指，到达大使馆后先领取筹号，等待途中可以准备所需文件，包括：3张护照相、 原护照及身分证副本。其后到柜台填写表格，再将已填妥的表格连同所需文件交给职员。职员检查及处理文件后会通知大约领取日期，又指临时旅游签证一般都会加急处理，「佢其实讲唔到第二日有无，我就直接轰过去拎都拎到。」随后购买机票填写资料时，亦需要使用临时旅行证的号码，且出入境时都必须使用传统人工柜台办理手续，不能使用自助e道。

海外遗失特区护照补领方法/步骤/所需文件

如在旅行途中遗失特区护照，第一件事就是到当地警察局报失，索取一份正式报案证明文件，并前往中国驻当地领事馆申请补领旅行证件。一般而言，补办一本全新的特区护照通常需要15工作天或以上，因此如果计划在国外逗留较长时间，可以选择补办全新的特区护照。

但如果是短期旅客，并急需返回香港，领事馆通常会建议申请「中华人民共和国旅行证」，作为替代护照的临时旅行证件，能够在回港时使用，一般办理约需4个工作天，而加急办理可能只需2个工作天。申请时需要出示以下文件：

警方发出的报失报告副本

填妥的申请表格

彩色证件照

护照或香港身份证副本

回程机票证明

如果对详细程序有任何疑问，可以致电香港入境事务处「协助在外香港居民小组」的24小时紧急求助热线（852）1868查询。若没有当地电话，也可使用WhatsApp热线（852）1868、1868微信求助热线、及「入境处流动应用程式」的1868聊天机械人寻求协助。

港人8大热门旅游地 大使馆地址/电话

中国驻日本大使馆

地址：东京都港区元麻布3-4-33

电话：03-3403-3388

中国驻韩国大使馆

地址：大韩民国首尔特别市中区明洞2街27号2

电话：+82 2-738-1038

中国驻泰国大使馆

地址：泰国曼谷邻铃县的拉差当碧沙路57号

电话： +66 2 245 0088

台湾外交部领事事务局

地址：100台湾台北市中正区济南路一段2-2号号3-5楼

电话： +886 2 2343 2888

中国驻新加坡大使馆

地址：新加坡东陵路150号

电话：+65 6471 2117

中国驻英国大使馆

地址：1JL, 49 Portland Pl, London W1B, United Kingdom

电话：+44 20 7299 4049

中国驻美国大使馆

地址：3505 International Place, N.W., Washington, D.C. 20008, USA

电话：+001-202-495-2000

中国驻法国大使馆

地址：11 Avenue George V, 75008 Paris, France

电话：+33 1 53 75 88 31

图片及资料来源：Threads、小红书@正在热演

文：Y