北上注意！中国联通CUniq数据卡新规 8月1日起新发行储值卡全面停止内地激活 须于香港提前连网

经常往返内地的市民请注意！中国联通CUniq为配合中国内地最新的合规经营指引，自2026年8月1日起，凡全新发行且包含中国内地漫游功能的储值卡产品，将无法再于内地境内进行激活启动操作。为方便用户识别，新发行的相关数据卡包装上将会清晰加注「此产品无法在中国内地启动」的提示字句。尽管启动地点受到限制，但只要提早完成启用程序，该产品的其他通讯服务及功能均不会受到任何影响。

中国联通CUniq 储值卡新限制！出发前须于香港提前蛮Sim Card激活连网

中国联通CUniq为配合中国内地最新的合规经营指引，自2026年8月1日起，凡全新发行且包含中国内地漫游功能的储值卡产品，将无法再于内地境内进行激活启动操作。

中国联通CUniq亦有在旗下手机app，通知用户在购买全新的联通漫游储值卡后，务必谨记在过关前往中国内地前，率先于香港或官方列明的其他指定适用地区完成激活步骤。

中国联通CUniq宣布，自2026年8月1日开始，受新政策影响，用户在购买全新的联通漫游储值卡后，务必谨记在过关前往中国内地前，率先于香港或官方列明的其他指定适用地区完成激活步骤。用户必须确保在境外成功启用服务，抵达内地后方能顺畅地使用漫游数据。若想确认具体的适用激活地区名单，消费者可前往 CUniq 官方网站的专属页面（>>按此<<）查询。

配合内地新规！多间电讯商已落实同类措施

此次中国联通修订服务条款，主要背景是为了符合内地严格的网络合规经营要求，以堵塞违规「翻墙」等网络漏洞。事实上，本地多家主要电讯商早前已陆续采取了相同的管理措施；包括中国移动香港（CMHK）、鸭聊佳以及中国电信等品牌全线的储值卡及全球数据卡产品，均已先后宣布不再支援于内地直接进行激活。

中国联通CUniq 服务查询：

客服专线：+852 21221188

客服 WhatsApp：+852 63610010

客服电邮：[email protected]

资料来源：中国联通(香港)CUniq

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