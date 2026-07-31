珠海周末快闪 由早到晚寻找珠海隐藏慢活地图 横琴水疗酒店/富华里/乐士文化区

珠海这座滨海城市，近年来悄然蜕变，不仅有精致的异国餐馆、充满活力的文创街区，更进驻了国际级度假酒店，食、买、玩、住的水准均大幅提升。无论是寻找一处法式悠闲的早午餐时光，或是在汇聚国际品牌与特色餐饮的富华里边逛边吃，还是走进由旧厂房改造的艺术聚落里慢游小店，甚至入住一家以养生为主题的静谧酒店为身心充电——珠海都能以从容而多元的面貌，为港人带来一个不一样的夏日微旅行。一起探索这座城市隐藏的惬意角落！

横琴悦椿酒店700呎大房 x 养生水疗．性价比极高Staycation

暑假正式展开！香港的闷热与拥挤，总会让人渴望来一场短暂的快闪之旅。随著「港车北上」政策实施，自驾往来珠海变得前所未有的便捷，只需穿过港珠澳大桥，即可轻松切换生活节奏。即使不选择自驾，往返两地的交通选择也相当多元，不论是高速客轮、穿梭巴士，以至新开通的直通巴士路线，皆能满足不同旅客的需要，让周末小旅行的规划更具弹性。

想彻底摆脱城市喧嚣，于2023年全新开业的横琴悦椿酒店，绝对是值得一试的静谧之选。作为悦榕庄旗下品牌，选址横琴粤澳合作中医药产业园区内，距离横琴口岸仅约10分钟车程，往返澳门非常便捷。酒店占地达6.2万平方米，广阔的园林景观融入中药材种植元素，处处流露养生气息。

客房方面，基本房型「绿蕴大床房」面积已达65平方米（约700平方呎），配备宽敞私人阳台，可饱览花园景致，空间感十足；此外亦提供更豪华的套房及独栋别墅选择，适合追求更高私隐度与奢华体验的旅客。餐饮体验同样出色，早餐可于全日制餐厅「食集」享用自助餐，提供即煮生滚粥、广式点心、潮汕风味砂锅鸡蛋豆浆等丰富选择；晚餐则可于中餐厅「椿风」品尝粤菜与川湘融合菜式。

酒店独有的「椿林水疗」，结合欧洲水疗技术与亚洲养生哲学，设有十二种不同功能的水疗体验，有效舒缓疲劳（需额外收费，详情请向酒店查询或于预订时加购）。更惊喜的是，酒店每日提供丰富多彩的住客工作坊，入住时可向前台查询详情并进行预约。清晨可在专业导师带领下于户外草坪参加瑜伽或足部反射步道课程，放松身心；午后则有机会参与制作本草香牌、文房四宝书法或花艺蜡牌等手工艺活动，内容每日轮换，充满乐趣。结合国际级的服务品质与相对亲民的价格，是性价比极高的Staycation首选。

珠海横琴悦椿酒店

地址：横琴粤澳深度合作区重楼路288号

房型：Green Aura特大双人床

房价：约HKD$600-700元 包早餐

可于Klook线上预订：https://bit.ly/44GLQdX



横琴住宿餐饮独家优惠码大放送

Klook横琴活动专页：https://bit.ly/4hraBCj

优惠码：请贴上心仪项目的优惠码

推广期：即日起 至 2026年8月31日

使用期：即日起 至 2026年9月2日

AMIA Brunch & Bistro： 南法风情 横琴最美早午餐

位于横琴山海驿站的AMIA Brunch & Bistro，可说是充满南法庄园风情的秘密花园。餐厅以粗犷石墙搭配大量绿植，户外木栈道露台摆放藤编座椅，营造出恍如置身欧洲乡间的悠闲氛围。同场更设「Puppy Parking」专区，欢迎顾客携带宠物一同用餐，是名副其实的Dog Friendly空间。午后时分，一客精致轻食搭配手冲咖啡，在阳光与微风相伴下放空思绪，既能享受美食，亦能拍下一系列风格独具的打卡照片，堪称横琴最惬意的Brunch据点。

AMIA Brunch & Bistro

地址：珠海香洲海驿站

营业时间：星期一至日11:00 - 19:00



富华里： 珠海版深业上城．好逛好吃一整条街

被誉为「珠海版深业上城」的富华里，是一个极具格调的开放式商业街区。这里不仅汇聚了Lululemon、H&M、MLB、URBAN REVIVO等国际服装品牌，也有不少本地设计师小店与潮玩店如POP MART，适合慢慢寻宝。餐饮选择同样丰富多元，除了近期人气极高的泰国菜「禄泰泰」，还有珠海首间「三出山」火锅、主打创意粤菜的「梅溪社1890」，以及适合朋友聚会的「摩打食堂」，无论想品尝哪国风味，都能在此找到心水之选。周末期间更时常有露天市集与手作摊位，为这个欧风街区增添了不少逛游乐趣。

珠海富华里（又称中海富华里）

地址：香洲区九洲大道与白石路交汇处的热门开放式街区购物中心

禄泰泰．泰式料理(富华里店)

地址：香洲区九洲大道西富华里中心14栋1层102

营业时间：星期一至日11:30 - 16:00 ／17:00 - 21:30



乐士文化区： 旧厂房变身文创聚落．慢逛小店疗愈午后

乐士文化区标志性打卡位。

乐士文化区标志性打卡位。

乐士文化区由旧厂房活化改造而成。

乐士文化区小街

距离富华里仅数分钟车程的乐士文化区，由旧厂房活化改造而成，红砖墙面与现代涂鸦交织，赋予空间浓厚的文创气息。园区内进驻多家特色小店、手作工作坊与独立咖啡馆，从选物、手艺品到生活杂货应有尽有，适合花上整个下午慢慢寻宝。环境宽敞而悠闲，每个角落皆充满设计感，是拍照爱好者的天堂。若携带孩童同行，对面即是岱山公园，设有游乐场与滑梯等设施，让大人享受慢活时光的同时，小朋友也能尽情放电，堪称亲子同游的理想去处。

乐士文化区

地址：广东省珠海市香洲区前山岱山路70号

营业时间：全天候免费对外开放，园区内的独立店舖、咖啡馆与展览空间营业时间各有不同 一般集中在 12:00 至 21:00 之间(多间小店星期一休息）



文：Yasmin

摄：Jimmy



