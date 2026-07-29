熊本7.1级地震｜港人亲历熊本城400年城墙倒塌 忆述当刻脑袋一片空白：不断有铁枝碰撞同警报声...

熊本7.1级地震｜日本熊本县于昨日（28日）下午发生7.1级强烈地震，强烈震感波及九州多个县市，目前已造成至少13人不幸罹难。有身处当地的香港旅客在「日本三大名城」之一的熊本城亲历这场突如其来的强震，面对剧烈摇晃感到极度惊慌。

港人亲历日本7.1级地震 目睹400年古迹熊本城墙倒塌

有身处日本灾区的港人分享自己现正与家人逗留于熊本县，亲身经历了这场强烈大地震，并忆述生死悬于一线的惊险瞬间。地震发生的一刻，现场情况相当混乱且触目惊心，她当时正身处户外，亲历拥有逾419年历史、被誉为「日本三大名城」之一的熊本城受强震波及，并目睹围墙的石块崩塌下坠，同时感受到脚下的「条桥不断喺度震」。

港人惊忆：不断有铁枝碰撞同埋警报声钻入耳仔

事主形容当刻的感受，指周遭「不断有铁枝碰撞同埋警报声钻入耳仔」。面对突如其来的剧烈摇晃与混杂的巨响，她坦言「𠮶一下脑袋一片空白」。幸运的是，事主一家人最终均能化险为夷，平安脱险，顺利逃过一劫。总结这次惊险经历，事主语重心长地提醒大众「真系要多啲训练防灾意识」。

网民纷纷祈愿一切平安

帖文随即引发网民关注及忧虑。不少网民纷纷留言为事主送上慰问，叮嘱她在当地「要小心安全啊」；同时也有网民祈愿灾区民众及旅客「希望一切平安啊」，展现出对日本灾情的深切关心。

资料来源：9upgghost