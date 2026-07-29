熊本地震｜港人一家阿苏火山旁见证强震「成架车喺度摇」历劫回首３大预兆成保命关键

日本九州熊本县于7月28日下午4时27分发生7.1级强烈地震。是次地震震源深度仅10公里，最大震度达到最高的7级，九州、四国及本州西部均感受到剧烈摇晃。地震发生时，有身处当地知名观光胜地「阿苏火山」附近的香港旅客于社交平台发文分享惊险经历，并透露事发前曾遇到多个「预兆」的巧合事件。

熊本地震一刻！港人自驾停泊阿苏火山口：成架车系度摇

地震发生时，有身处当地知名观光胜地「阿苏火山」附近的香港旅客于社交平台发文分享惊险经历。(资料图片)

地震发生的一刻，事主一家刚好将车辆停泊在阿苏火山口附近，形容当时车厢中也能感受到激烈摇晃。

事主坦言，若非汽车出现故障耽误了行程，地震发生时他们绝不会刚好处于安全的停车状态。

事主又指，地震发生前在天空中看见形状怪异的云朵。

据事主描述，地震发生的一刻，他们一家刚好将车辆停泊在阿苏火山口附近。突然，手机发出震耳欲聋的警报声，短短几秒后，事主形容「成架车系度摇」，感受到强烈的震动。面对突如其来的剧震，事主回忆，当时同行的胞姐落车就不停尖叫，表现不知所措的状态。相反，现场竟有两名外国游客表现从容，继续拍照。

忧火山爆发紧急撤离 劫后回想３大预兆令行程延误

由于担心地震会引发火山爆发，事主一家未敢逗留，迅速驱车撤离。事主在劫后回想，认为「好似地震发生前好多嘢都比紧个预兆我哋咁」，暗示大自然似乎在灾难前给予了警告，并列举了三件怪事：早上母亲的水晶手机链突然断裂；中午时分，原本运作正常的车辆因电池接驳位松脱而无法启动；更在天空中看见形状怪异、「好似有只巨熊扑紧落嚟咁」的云朵。

事主坦言，若非汽车出现故障耽误了行程，地震发生时他们绝不会刚好处于安全的停车状态。对于最终能够平安度过，事主对此感到万分感恩，并祈求熊本县能早日度过难关。

自驾撤离交通顺畅 决定维持原有行程

《星岛头条》亦成功联络到事主，他表示目前一家已前往位于熊本东面的大分市，由于此行选择自驾游，沿途交通状况相当顺畅，并未受到地震造成的破坏所阻碍。事主坦言，经历强震后原本打算临时更改后续行程以策安全，但经过向不同酒店的职员查询，获悉整体的交通网络并未受波及，加上即将前往的目的地亦无出现任何异常情况，因此最终决定按原定计划继续余下的旅程。

网民留言送暖：最紧要人无事

不少网民留言送上祝福，强调「最紧要人无事」，并认为事发前的种种巧合是「冥冥之中有安排」，庆幸事主一家能避过一劫。同时，有网民提醒当地「之后可能会有余震，注意安全」。综合网民的意见，大众普遍对事主的平安感到欣慰，同时也对大自然的威力及种种无法解释的巧合感到敬畏。

蘑菇云属地震先兆？专家澄清实为「铁砧云」

针对事主目击的巨大「蘑菇云」，其实昨日当地民众也有类似观察，不少网民将其与强震连结，怀疑是地壳剧烈运动引发的「地震云」。早前已有报道，引述气象专家分析，已对此说法予以否定。这朵外观慑人的云层在气象学上称为「砧状积雨云」（Anvil cloud，又称铁砧云），属于夏季极为常见的自然现象。由于日本夏季气温酷热且水气充沛，近地面的暖湿空气受热后猛烈抬升，形成强烈对流。当上升气流直冲至对流层顶部受阻时，云块便会夹杂著冰晶向水平方向广泛扩散，最终形成顶部扁平、形似巨型蘑菇或铁砧的特殊外观。

图片、资料来源：steven_hyg＠Threads

延伸阅读： 熊本地震｜强震有异象？熊本天空惊现「巨型蘑菇云」引恐慌 专家咁解释