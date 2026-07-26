内地客批香港服务体验「极差」 轰职员无视插队+餐厅侍应态度冷漠：没服务为何要收服务费

香港的服务业态度近年屡成热话，不时引起旅客与本地人的讨论。近日，一名内地旅客在社交平台发文，形容在香港的服务业体验「极差」，如排队乘搭观光巴士时有人插队，工作人员未有适当处理，「只一味的说不知道」，加上餐厅侍应态度冷漠，对仍然收取加一服务费感不解，坦言「没有服务为什么要收服务」，详情即看下文。

内地客批香港服务体验「极差」 轰职员无视插队+餐厅侍应态度冷漠

内地客批香港服务体验「极差」 轰职员无视插队+餐厅侍应态度冷漠

事主在帖文中大吐苦水，批评部分香港服务业前线「赚著消费者的钱却不作为」，认为即使面对生活压力，「不对顾客摆脸色」是基本责任，起码要为顾客带来「相应的对待」。事主详细列出两大遭遇，先是花上一小时排队乘搭观光巴士，惟中途却因职员未有适当处理而频频遭人插队，形容曾「好声好气」向工作人员反映，对方却根本不理会，只一味推搪说「不知道」，令事主深感无奈。

至于餐饮体验更是「堪称糟糕」，事主形容侍应态度冷淡，「冷淡冷漠才是常态」，质疑餐厅收取加一服务费的原因，「没服务为何要收服务费」，认为倒不如将费用直接算进餐饮费中，反问此举「意义为何」。种种经历令事主感叹，感觉香港社会的「戾气都很重」。

网民笑言：其实是无差别攻击

帖文公开后，引起两地网民的讨论与共鸣。有网民形容港人假日北上「挤爆内地」，某程度上是「香港人自己也受不了香港本地那些服务生态度」。有网民则认为旅游旺区的前线服务业或许因为更繁忙，故态度通常较差，而「生活区居民多的地方会好很多」；有人认为香港较适合商务旅客，单纯观光容易感到「格格不入」。

另一方面，有在港工作及生活的内地网民指出，香港服务业前线不论对游客或本地人都一样，笑言是「无差别攻击」，「其实local也会被骂的」，形容香港生活节奏急促，确实容易令人暴躁，同时指出部分游客质素有待提高，如在繁忙时间堵塞电梯等，阻碍居民出入，呼吁双方互相理解。

来源：小红书

文：LW