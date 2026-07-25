Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地客访港叹雪糕惊觉「广州物价贵过香港」？网民热议两地生活成本：早就系咁VS以偏概全

旅游
更新时间：12:30 2026-07-25 HKT
发布时间：12:30 2026-07-25 HKT

随著中港两地交流频繁，不少旅客在跨境消费时都能感受两地物价差异。近日，有内地旅客在社交平台分享访港「直观感受」，指在铜锣湾商场享用知名连锁雪糕品牌的下午茶时，惊觉香港的定价竟比广州便宜，直指广州物价高于香港的情况「好离谱」，随即引发网民对两地的生活成本的热烈讨论，有人认同楼主的意见，也有人认为以单一品项比较物价是以偏概全，坦言「广州民生嘢九成以上平过香港」。

内地客访港叹高档雪糕 惊觉「广州物价贵过香港」

事主在帖文中表示，此次前往香港其中一项「直观感受」，就是发现香港的物价虽然高，但对比之下，「广州嘅物价比香港更贵就好离谱」。事主指出，日前来港时在铜锣湾皇室堡的连锁雪糕店享用下午茶，包含一杯饮品、一件蛋糕及一份雪糕的套餐，售价为港币$75；然而，在广州点购同样的套餐则索价人民币99元。面对明显的定价差异，事主不禁感叹基层的薪金水平难以应付，直言「广州普遍d工资先得几千蚊咋！！！」。

网民热议两地生活成本：早就系咁VS以偏概全

帖文发布后，引来两地网民的关注及争论。有人理性分析指「进口/外国品牌在内地不平（便）宜，因为税高」，并举例指内地麦当劳若要「叫齐香港一个餐咁多野，都会贵过香港」。此外，有网民批评事主的说法属以偏概全，强调「广州民生嘢九成以上平过香港」，又反问为何不比较两地的平民食品，如云吞面、茶餐厅价格，直指不应以「极少数嘢就话物价贵过香港」。

对此，楼主回复留言时表示不只比较过雪糕品牌，「其实仲有其他嘅。只不过系拿佢来举例」。有网民则对事主的观察表示认同，直言「其实香港有好多嘢平过靓过广州」。有曾在广州工作生活的网民指出，若要追求「同香港同一样嘅生活水平（衣食），洗钱多过香港」；也有人指出「深圳一杯咖啡都40蚊人仔」、「早就系咁，广州居民区落楼食个双拼烧腊饭比香港仲贵」、「广州呢几年贵左（咗）好多，疫情前物价只有深圳约一半，依家拍住深圳」，质疑内地一般市民「系咪真系消费到」。

来源：Threads

文：LW

同场加映：港妈呻中产生活仅表面风光？每月开支$6万叹「今个月又白做」 网民建议减这项支出……

最Hit
00:48
台风红霞．持续更新︱天文台改发三号强风信号 视乎风力评估今晚9时至午夜12时之间需否改发更高信号
社会
22分钟前
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
4小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
20小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
7小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
屋企全裸有罪？︱山东男遭邻居偷拍「公审」 央视解构登热搜
屋企全裸有罪？︱山东男遭邻居偷拍「公审」 央视解构登热搜
奇闻趣事
6小时前
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
00:38
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
即时中国
21小时前
台风红霞逼近，深圳将台风预警升至蓝色。微博@中国天气
台风红霞︱深圳预警升为蓝色 极可能正面吹袭惠州今午将「五停」
湾区时事
4小时前
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
社会
4小时前