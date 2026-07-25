内地客访港叹雪糕惊觉「广州物价贵过香港」？网民热议两地生活成本：早就系咁VS以偏概全

随著中港两地交流频繁，不少旅客在跨境消费时都能感受两地物价差异。近日，有内地旅客在社交平台分享访港「直观感受」，指在铜锣湾商场享用知名连锁雪糕品牌的下午茶时，惊觉香港的定价竟比广州便宜，直指广州物价高于香港的情况「好离谱」，随即引发网民对两地的生活成本的热烈讨论，有人认同楼主的意见，也有人认为以单一品项比较物价是以偏概全，坦言「广州民生嘢九成以上平过香港」。

内地客访港叹高档雪糕 惊觉「广州物价贵过香港」

事主在帖文中表示，此次前往香港其中一项「直观感受」，就是发现香港的物价虽然高，但对比之下，「广州嘅物价比香港更贵就好离谱」。事主指出，日前来港时在铜锣湾皇室堡的连锁雪糕店享用下午茶，包含一杯饮品、一件蛋糕及一份雪糕的套餐，售价为港币$75；然而，在广州点购同样的套餐则索价人民币99元。面对明显的定价差异，事主不禁感叹基层的薪金水平难以应付，直言「广州普遍d工资先得几千蚊咋！！！」。

网民热议两地生活成本：早就系咁VS以偏概全

帖文发布后，引来两地网民的关注及争论。有人理性分析指「进口/外国品牌在内地不平（便）宜，因为税高」，并举例指内地麦当劳若要「叫齐香港一个餐咁多野，都会贵过香港」。此外，有网民批评事主的说法属以偏概全，强调「广州民生嘢九成以上平过香港」，又反问为何不比较两地的平民食品，如云吞面、茶餐厅价格，直指不应以「极少数嘢就话物价贵过香港」。

对此，楼主回复留言时表示不只比较过雪糕品牌，「其实仲有其他嘅。只不过系拿佢来举例」。有网民则对事主的观察表示认同，直言「其实香港有好多嘢平过靓过广州」。有曾在广州工作生活的网民指出，若要追求「同香港同一样嘅生活水平（衣食），洗钱多过香港」；也有人指出「深圳一杯咖啡都40蚊人仔」、「早就系咁，广州居民区落楼食个双拼烧腊饭比香港仲贵」、「广州呢几年贵左（咗）好多，疫情前物价只有深圳约一半，依家拍住深圳」，质疑内地一般市民「系咪真系消费到」。

来源：Threads

文：LW