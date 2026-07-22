周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单

深圳地铁最新安检安排｜港人周末喜欢北上深圳吃喝玩乐，深圳地铁是常用的交通工具之一。自7月20日起，深圳地铁全面升级安检，实施「人包同检」新安排，首日即导致多个站大排长龙。不过大家亦毋须过份担心，当局已迅速加推3招优化措施，让乘客「不到一分钟顺利通过」。到底新制对港人有何影响？有甚么常见物品不能带入闸？即睇下文整合，出发前做足准备！

深圳地铁最新安检安排 新制首日大排长龙？

根据深圳地铁的7月20日起的最新规定，所有随身行李必须过机查验，而每位乘客进站时亦须接受工作人员以手持仪器扫描搜身。新制实施首个上班日适逢天降大雨，多个地铁站随即出现大挤塞，不少内地网民大吐苦水，称过安检比平时多花了20分钟。网上有传今次安检升级与11月举行的APEC（亚太经合组织峰会）有关。地铁方面则指此举是按交通运输局下发的文件执行，措施属暂时性质。

香港网上讨论区亦有不少网民关注事件，发帖问：「呢两日去过深圳搭地铁的你，请问系咪要排安检排长龙等好耐？」有亲身经历的港人派定心丸，指避开繁忙时间就问题不大：「星期一中午搭咗几个地方的地铁，没人好静」、「非上班时间，同平时无分别」、「其实我估都系上下班高峰期先会排长龙啫」。有网民更分享快过秘诀：「我周末去无袋就咁行过去，都有好快咁用支棒好似有扫一扫咁」。

官方加推3招提升速度 「不到一分钟通过」

深圳地铁推出3项改善措施，改善安检效率。第一现场

安检过程平稳顺畅。第一现场

为了疏导人潮，深圳市交通部门联同地铁集团于7月22日火速落实三大优化措施，全力提升安检效率：

繁忙时间加快节奏：在大客流站点的高峰时段，优化安检方式以加快速度。 加派人手疏导：增派工作人员在场值守，并设置指示牌及铁马维持秩序，推动客流畅通。 引入智能安检门：加快投放新型智能金属安检门，目前已于福田站及南山书城站试点，实现人与物一体化快速检测。

新招出台后，在刚过去的下班繁忙时间，福田站及车公庙站等繁忙枢纽的秩序已大为改善。据「深圳市政务服务和数据局官方公众号」报道，在场地铁职员及语音播报的引导下，乘客在下班时间能「不到一分钟顺利通过安检」，过程平稳顺畅。

港人北上必睇！深圳地铁限制及禁携清单

为免卡在安检口影响行程，北上港人出发前记得检查清楚行装。以下是容易中招的限制及禁携物品清单：