日本酒店5大隐藏「地雷」！弃置旧行李箱最高可罚$50万+监禁 3招教路回收/以旧换新

港人热爱到日本旅游，「血拼」过后发现行李空间不足，有人会将穿过的旧衣物直接扔掉，或是直接换一个更大的行李箱，并将扔掉的杂物遗留在酒店房间。不过，此举有机会违反日本《废弃物处理及清扫相关法律》，一旦被认定为「恶意弃置大型废弃物」，最高可被处以1千万日圆（约港币49万元）罚款，或5年以下有期徒刑。下文整理5个日本酒店住宿禁忌，日后前往日本旅游入住酒店，紧记要多加留意！

日本酒店住宿5大隐藏「地雷」！遗弃大型杂物可被罚款/监禁

有旅客会将老旧或已损毁的行李箱直接遗留在酒店房间。然而，此举有机会违反日本《废弃物处理及清扫相关法律》

1. 随意遗弃大型杂物（包括：旧行李箱、小家电等）

在日本，处理大型垃圾（粗大垃圾）非常严格且必须向政府预约及缴费。酒店并无义务、也没有预算替客人处理这些大型废弃物。有人会将旧衣物或鞋子带到海外，穿过一次后便将其弃置；也有人会将老旧或已损毁的行李箱、旅行家电直接遗留在酒店房间。然而，此举有机会违反日本《废弃物处理及清扫相关法律》，一旦被认定为「恶意弃置大型废弃物」，最高可被罚款一千万日圆（约港币49万元），或5年以下有期徒刑。至于酒店方面，有权透过订房平台或直接向住客追讨「废弃物处理费」及行政手续费。

2. 浴室染发破坏设备

为了打卡拍照好看，有旅客会到药妆店购买染发剂，并在酒店浴室自行染发。不过，日本的酒店多采用一体成型的塑胶模组化浴室（Unit Bath），这种材质一旦沾染染发剂的化学色素，容易渗入洗手台、浴缸和地板缝隙中。由于普通清洁剂无法有效清除这些顽固污渍，酒店需要聘请专业清洁公司使用特殊药剂处理，甚至要更换整个洗手台或浴缸。酒店方面可向旅客追讨有关的「特殊清洁费」或「设备赔偿费」等，费用由数万至数十万日圆不等。

3. 禁烟客房吸烟

日本酒店大多设有禁烟房或吸烟房，如果入住禁烟房间，一旦被酒店发现吸烟（包括电子烟），甚至是有残留的气味，均有机会被收取「特别清洁费」与「营业损失赔偿」等。早前，有中国旅客入住北海道一间温泉酒店的禁烟房间时，有清扫人员进入房间打扫时闻到烟味，后来经其他工作人员确认后，该名旅客承认违反规定在房内吸烟，终被罚款5万日圆作为房间清洁费用。

4. 房间沾染难以清洗的污渍

到日本旅游，买便利店宵夜可说是「指定动作」。然而，如在床上吃杯面打翻汤汁、不慎倒泻饮品，或是女性生理期曷不小心弄脏床垫，若情况严重到一般洗涤无法处理，酒店同样会索取赔偿。

5.私自带走酒店非即弃物品

部分酒店房间会提供一些非即弃的用品，如印有酒店标志的拖鞋、毛巾、风筒等。以往曾有日本酒店业界透露，许多旅客会擅自窃取客房内的物品，除了个人护理产品，甚至有人偷走电视机及空气清新机。未经许可擅自取走属于违法行为，严重者可被视为窃盗罪。

3大机场回收旧行李箱！东京/大阪/名古屋

日本3个主要机场设有行李箱回收服务，分别是大阪关西国际机场、东京成田国际机场及名古屋中部国际机场（PhotoAC）

在日本入住酒店期间，建议将所有垃圾或需要扔掉的物品放进酒店的垃圾桶，否则房务员会当成是房客遗留的失物或行李，并需要代为保管一段时间，或有机会增加酒店的营运负担。当有需要处理大型垃圾时，可以在退房前将物品拿到前台，并向职员查询能否代为处理。

在日本，任何最大边长或直径超过30厘米的物品均被归类为「粗大垃圾」（大型垃圾），包括行李箱，丢弃时必须致电或线上预约回收大型垃圾的时间，惟此方式对海外旅客而言不太方便，以下提供3个在日本合法且较容易处理旧行李箱的方法：

方法1：主要机场回收服务

日本3个主要机场设有行李箱回收服务，分别是大阪关西国际机场、东京成田国际机场及名古屋中部国际机场，部分更为免费服务，旅客可以在乘搭回程航班前，带同旧行李箱前往有关柜台处理。

大阪关西国际机场（KIX） 位置：第一航厦2楼询问柜枱 费用：全免 时间：24 小时营业 手续：必须出示护照及当天机票，签署「所有权放弃书」及确认行李箱已清空即可

东京成田国际机场（NRT） 位置： 第一航厦地下1楼（B1）维修店「Riat!」 费用： 1,100 日圆（约港币60元） 时间： 08:00-18:00 手续： 出示护照与机票办理，店方同时提供行李箱修理服务

名古屋中部国际机场（NGO） 位置： 第一航厦3楼服务中心 费用： 1,200日圆 时间： 06:40 – 22:00 手续： 出示护照与机票办理，店方同时提供行李箱修理服务



方法2：零售商户「以旧换新」回收服务

如果在日本当地的实体零售店购买全新行李箱，如Bic Camera、Yodobashi Camera、唐吉诃德（Don Quijote） 或部分大型行李箱专卖店（如Tokyu Hands），可以主动询问店员是否有「下取り（Trade-in）」服务

方法3：委托入住酒店代为处理

如果你不想将旧行李箱拿到机场，在办理退房（Check-out）时，可以向入住的酒店前台职员查询是否能够代为处理旧行李箱。一般而言，处理大型垃圾的收费视酒店规定而定，一般商务或连锁酒店的费用约为1,000至3,000日圆（港币49元至145元）。要留意，部分较小型的酒店或民宿可能因没有渠道而拒绝受理。

文：LW