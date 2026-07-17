日本镰仓江之电「1000形」旧列车退役！因《男儿当入樽》成旅游热点 47年载满回忆 网民叹：估唔到话冇就冇

日本镰仓是不少香港人钟情的旅游热点，而海岸线旁的「江之岛电铁」（简称江之电）更是必搭的经典观光列车。近日，江之电官方宣布，服役达47年的「1000形（1001-1051号）」旧型号列车已于7月14日正式结束营业运转。消息一出，立刻引起港日台三地旅客及铁道迷的热烈关注。

镰仓江之电「1001-1051号」行驶47年功成身退

江之电官方宣布，服役达47年的「1000形（1001-1051号）」旧型号列车已于7月14日正式结束营业运转。 (网上图片)

网民对旧型号刊车大感不舍。 (网上图片)

江之电早前于官方社交平台X发布公告，证实1000形「1001-1051号」已光荣退役，并发文感谢该列车：「直到最后都陪伴著湘南与镰仓的生活，一路奔驰到底。」

这款列车于1979年12月首度登场，是江之电自1930年代以来、睽违48年才引入的首款全新制造车辆。在过去约47年的岁月里，1001-1051号作为该系列的第一组列车，总行驶距离高达约330万公里，相当于绕行地球超过82圈半。随著最新款的「700形」列车陆续上线以提升服务品质，这列承载无数旅客记忆的旧型号，终于功成身退迎来退役。

港网民大叹不舍 「估唔到话冇就冇」

告别的消息让各地网民大感不舍。在日本，官方贴文吸引逾70万次浏览，当地人纷纷留言致谢：「47年来辛苦了」、「至今承蒙您让我搭乘及拍摄多次，真的非常感谢」。

而在香港的讨论区，消息同样引发热议。有刚去完日本的港人感慨：「想不到才刚结束旅行没多久，我们熟悉的那列江之电列车就已经成为历史了」、「幸好在成为历史之前有拍到」、「估唔到话冇就冇」。亦有计划年底出发的网民惊讶问道：「我今年11月才要去，是有新车替代？」

不过，有心水清的网民出面派「定心丸」，指出这次退役的仅是编号1001-1051的特定列车，并非整个江之电或1000形车系消失，而接替的新车型依然会保留经典的配色，著大家毋须过份担心。

沿线无敌海景 打卡《男儿当入樽》平交道成热点

人气动漫《男儿当入樽》（SLAM DUNK）于江之电「镰仓高校前站」附近取景，每年吸引大量游客专诚前往打卡朝圣。

提到江之电，不得不提人气动漫《男儿当入樽》（SLAM DUNK）。其片头曲中樱木花道与晴子相遇的平交道，正正取景自江之电「镰仓高校前站」附近，每年吸引大量游客专诚前往打卡朝圣。

翻查资料，动画中实际出现的复古列车应为「300形」，目前仍未退役，与是次退役的列车属不同型号。不过由于300形出场需要碰运气，不少旅客都会选择拍摄同样采用经典黄绿配色的1000形作为最佳「替代方案」。

撇除动漫的加持，江之电本身就是极具魅力的观光铁路。列车行经「镰仓高校」至「七里滨」的临海路段时，简易式月台直接面对海岸，乘客可将无敌海景尽收眼底。沿线十公里的铁路周边，布满特色咖啡店与手作文创商家，非常适合花上半天至一整天漫游。

图片及资料来源：江ノ电【公式】、小红书

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