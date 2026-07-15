必抢$7澳门船飞！喷射飞航单程船票优惠 香港往返澳门氹仔

准备快闪澳门的旅客注意！喷射飞航即将推出极具吸引力的限时折扣，让大众以超值价钱轻松往返港澳。这次于7月16日早上10时开抢的推广活动，主打单程船票低至震撼价HK$7，绝对是近期前往澳门氹仔最划算的交通选择，喜爱周末短线游的精明消费者万勿错过！

7月16日 10:00 开抢

【喷射飞航船票优惠】

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喷射飞航优惠 澳门单程船票低至$7

喷射飞航推出极具吸引力的澳门船飞折扣优惠。

喷射飞航多年来一直以提供稳定、舒适及快捷的海上客运服务闻名，是来返香港上环港澳码头与澳门氹仔客运码头的首选交通工具之一。在此次盛大的限时推广中，最受全城瞩目的必定是限量抢购的HK$7单程船票，价格亲民得令人难以置信。此外，若计划与亲朋好友结伴同行，只需于预订过程中输入指定优惠码「TBJUL16」，二人同行预订船票即可享低至每位每程HK$125的惊喜价格，大大降低了整体的交通成本。船舱内配备舒适的座椅与优质的服务，让这趟约一小时的短途海上旅程更添惬意。

独家餐券套票赠送免费上网卡

除了极致划算的净船票优惠外，这次推广更贴心地迎合了追求一站式高品质体验的旅客需求，特别推出包含澳门上葡京综合度假村MOP100餐券的超值套票，每组价格只需HK$179。旅客抵达澳门氹仔后，可便捷地前往富丽堂皇的上葡京，在度假村内的高级餐厅享用精致餐饮，品味中西荟萃的顶级美馔。更令人感到惊喜的是，凡购买此餐饮连船票套票的旅客，还可获得独家赠送的AIRSIM或eSIM外游上网卡。这项贴心安排让旅客在澳门旅途中时刻保持高速网络畅通，随时随地分享精彩的打卡照片或搜寻旅游资讯，省却了抵达后额外排队购买数据卡的烦恼，让行程规划更加顺畅无阻。

适用航线： 香港上环 ↔ 澳门氹仔

开抢日期及时间： 7月16日 早上 10:00 起

优惠卖点一： 限量抢购指定单程船票，震撼价只需 HK$7

优惠卖点二： 两人预订并于结帐时输入优惠码【TBJUL16】，票价可低至每位每程 HK$125，再送AIRSIM/eSIM

优惠卖点三： 船票连上葡京MOP100餐券超值套票只需 HK$179/组，赠送 AIRSIM 或 eSIM 上网卡

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