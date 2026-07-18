珠海美食攻略2026｜珠海最新必吃榜8大人气餐厅 蒸气海鲜/日式烧肉/生蚝鸡煲 珠海旅游好去处
发布时间：00:10 2026-07-18 HKT
「大众点评」最新公布2026必吃榜入围餐厅4,279间，珠海共有19间餐厅上榜，每间都有特色美食，本文介绍其中8间上榜的人气餐厅，包括香港人喜爱的海鲜火锅、明星热捧的港式茶记、地道烧蚝、年轻人至Like的日式烧肉，如果怕上火，可以学热爆的挪威国脚夏兰特Haaland喝王老吉。
1. 水禾轩 蒸汽海鲜现点现宰
「大众点评必吃榜」上榜餐厅19间，以水禾轩的网民评分最高。水禾轩邻近拱北口岸，泊车免费，是港车北上好去处。香港人近年流行吃蒸汽海鲜，海鲜自选区现点现宰，一份一份的海鲜拼盘、鱼类、贝类任选。必吃白贝￥38、海虾￥68、生蚝￥168、鲍鱼￥38、脆肉鲩片￥48等。人气美食有采用广西果园谷饲走地鸡的一品鸡￥138、瑶柱排骨粥￥68、西班牙黑毛猪￥48。
水禾轩．海鲜蒸汽主题餐厅—拱北店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区九洲大道西1031号、1033号、1035号
- 电话：0756-8112929
- 营业时间：11:00-14:30、17:00-22:00
- 人均：￥107
2. 濠轩阁 老字号生蚝鸡煲
濠轩阁总店开业20年，是珠海消夜好去处，深受街坊及游客欢迎，原因是食材新鲜。必吃美食横琴蚝，每枱必点，现开现煮，肥美新鲜。人气美食五指毛桃生蚝鸡煲，汤底清甜。鸡煲￥168、生蚝￥58、清远鸡￥88、海虾￥68、鲜牛肉￥35、黑牛百叶￥38、鸡子￥68，还有分量较细的儿童餐￥28。
濠轩阁特色生蚝火锅总店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区粤华路152号新市花园2栋底层G座29XE-D轴（泰锋电器旁）
- 电话：13826539301
- 营业时间：11:00-次日02:00
- 人均：￥88
3. 诚咬金 招牌腊味煲仔饭￥29
诚咬金是珠海本土品牌，由一群年轻人创立，主打粤菜煲仔饭与啫啫煲，选用优质食材，以古法工艺煲制，首间门店旺角荟店刚登上2026年「大众点评」必吃榜。招牌美食腊味煲仔饭￥29，饭焦金黄香脆，配料可以按个人口味配搭。原创黄鳝啫啫煲￥88，黄鳝嫩滑无腥味，有镬气。人气美食有三酱啫肠粉￥28、牛肉窝蛋煲仔饭￥38、柠檬叶啫牛胸肉￥58、招牌生蚝啫啫煲￥98、啫啫走地鸡煲￥58、满煲海鲜煲仔饭￥78。
诚咬金煲仔皇．啫啫煲．煲仔饭—旺角荟店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区广富街5号（鸽局乳鸽专门店隔壁）
- 电话：13825697623
- 营业时间：11:00-14:30、17:00-21:00
- 网址：按此
- 人均：￥72
4. 颓记 明星打卡港式茶记
颓记是人气连锁茶餐厅，明星如《正义女神》佘诗曼、王嘉尔、张振朗等都打卡，位于拱北的美景花园总店刚入选「必吃榜」，香港人又多一个珠海好去处。餐厅的霓虹灯牌、粤语老歌，都充满港式茶记文化。必吃美食泥石流西多士￥26，面包金黄酥脆，OREO饼碎、爆浆炼奶令人惊喜。经典美食有颓爆销魂饭￥30、鸡扒煎蛋菠萝包￥19、混酱猪肠粉￥16、叉烧滑蛋饭￥29、牛杂拼盘￥25、招牌港式奶茶￥10等。
颓记茶餐厅—美景总店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市拱北街道拱北水湾路221号美景花园19栋
- 电话：0756-8881003、13727033326、15914010694
- 营业时间：11:00-20:00
- 人均：￥47
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5. 海禾烧 直送海鲜蒲烧鳗鱼￥58
海鲜烧烤大受年轻人欢迎， 海禾烧的海鲜食材每日新鲜直送，每枱有烤炉，服务员会帮忙烤制。必吃美食蒲烧鳗鱼￥58，外皮焦香酥脆，鱼肉弹牙，用紫菜包裹吃更添风味。人气美食有炭烤海螺￥88、芥末西班牙五花肉￥48、炭烤北寄贝￥38、炭烤鲍鱼￥58、炭烤黄油大骟鸡￥36、超级肥牛片￥38、炭烤大生蚝￥30。
海禾烧海鲜烧烤（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市拱北街道拱北昌平路117号商舖
- 电话：18666969908
- 营业时间：11:30-03:00
- 人均：￥124
6. 山卡谷 人气日式烧肉餐厅代客烧烤
山卡谷每枱有服务员代烧烤，火候掌握准确，食材新鲜，烤肉配搭酱料口感丰富，是华发商都人气餐厅之一。必吃美食十五盛拼盘￥198，有十五种肉类，牛、猪、鸡都有，肉质鲜嫩，分量足够两个吃。火烧鲜鳗￥48，外脆内嫩。还有烤肉拼盘￥102、大切和牛保乐肩￥78、和牛卡努比￥86、葱烧牛舌￥48、美国原切牛五花￥38、明太子马铃薯烧￥28、汁烧海钓大鱿鱼￥55、和牛石锅饭￥38、芝士牛肉饭￥30等。
山卡谷日式烧肉店—华发商都店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区珠海大道8号华发商都B馆1层1027B号商舖
- 电话：0756-8335887、15089916186、15283298166
- 营业时间：11:30-24:00
- 人均：￥118
7. 枫记 抵食蒜蓉烤大蚝￥68/12只
枫记烧蚝邻近珠海渔女、日月贝等旅游好去处，是深受街坊喜爱的大排档风味海鲜餐厅，提供的海鲜款式有限，主要有生蚝、鲍鱼、虾、带子等，价钱是一打十二只计算，性价比高。必吃美食生蚝，生蚝有大、中、小，做法有原味烤、蒜蓉烤、酥炸、汤煮等，蒜蓉烤大蚝￥68、蒜蓉烤中蚝￥45、蒜蓉烤小蚝￥28。人气美食有烤大虾￥38、蒜蓉烤扇贝￥38、蒜蓉烤鲍鱼￥85、蒜蓉烤带子￥45、海胆酱焗鲍鱼￥68。
枫记烧蚝—香洲商业城店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区香洲凤凰北路1004号香洲商业城一楼26号舖
- 电话：13544924073、13543057329、15976977480
- 营业时间：18:00-01:30
- 人均：￥63
8. 灿记 打卡招牌海南鸡饭￥35
灿记装修充满复古南洋风格，是旅游打卡好去处。主打南洋风味菜式，必吃招牌海南鸡饭￥35，鸡皮弹牙，鸡肉嫩滑多汁，配搭四种酱料，吃出不同风味，鸡油饭粒粒分明。海南鸡腿饭￥45，半只海南鸡￥78，鸡油饭￥8。特色美食有芝士鲜咖焗猪扒饭￥55、泰式凤爪￥28、蒜香鸡中翼￥28、椰子鸡汤￥12、肉骨茶￥38（大）、肉骨茶￥18（小），鲜牛油咖椰多士￥18、芒果椰汁糕￥12。
灿记．海南鸡饭—北山店（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区南屏镇北山村北山正街47号之6号
- 电话：18926969628
- 营业时间：11:00-21:00
- 人均：￥57
文：林乐乐
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佘诗曼家乡珠海，除了火爆的顺德莫氐鸡煲开分店外，还有以下必吃特色鸡煲：花苑美食，必吃滋补生蚝鸡煲，网红推介老字号。咏珊瓦煲菜，必吃招牌榴梿瓦煲鸡，世界冠军李咏珊开餐厅。濠轩阁，必吃五指毛桃生蚝鸡煲，长者/亲子好去处。 润泽园，必吃海南椰子鸡火锅，现砍椰青水做汤底。古琢小馆，五指毛桃药膳鸡煲￥68，莫氏鸡煲平替版。八珍鸡煲，必吃炭炉石橄榄鸡煲，去骨清远山林脆皮鸡。诚咬金，必吃啫啫走地鸡煲，优质食材工艺煲制。梁记，必吃足料炭烧鹅煲鸡煲，斗门消夜好去处。
《正义女神》视后佘诗曼祖家在珠海官塘村，有七百多年历史，村内有众多青砖、灰塑彩画的广府民居，祠堂、庙宇、「鹏轩学舍」、「观塘学校」，而中西合璧的「卓肥七故居」外廊以拱券和浮雕装饰。其中「佘氏大宗祠」现在作为村史馆，展示近二百张照片和三十多件展品。视后佘诗曼曾回官塘村祖祠拜祭，还参观佘氏大宗祠，和到访她祖父于长塘东巷的两座祖屋。官塘村出品的民间美食茶果有百年历史，2006年入选广东省非物质文化遗产，官塘茶果种类多，萝卜糕、马蹄糕、红豆糕、五指抓等咸甜俱备。
珠海唐家湾镇有1300年历史，是广东五大文化名镇之一，也是珠海市的文化溯源地，保留较完整的村落「唐家湾古镇」，与香港大屿山隔海相望。古镇保留明末清初的建筑群，浮雕花板、屋脊图腾、砖雕、木雕都有特色。镇内景点有魁星文武庙、苏兆征故居、赤花山、唐家湾博物馆、唐家三庙等，还有咖啡室、小吃美食店、文创小店、文艺工作室。
珠海美食不少，广东饮茶遍地开花，以下是受珠海长者欢迎的饮茶好去处：金悦轩，珠海饮茶天花板。 金苑，高档粤菜靓食材。吉莲利苑，乳鸽年销20万只。益健，长者撑经典美食。新海利，老字号街坊捧场。万悦轩，22楼大桥海景。海怡酒家，手工点心新口味。