「大众点评」最新公布2026必吃榜入围餐厅4,279间，珠海共有19间餐厅上榜，每间都有特色美食，本文介绍其中8间上榜的人气餐厅，包括香港人喜爱的海鲜火锅、明星热捧的港式茶记、地道烧蚝、年轻人至Like的日式烧肉，如果怕上火，可以学热爆的挪威国脚夏兰特Haaland喝王老吉。

1. 水禾轩 蒸汽海鲜现点现宰

「大众点评必吃榜」上榜餐厅19间，以水禾轩的网民评分最高。水禾轩邻近拱北口岸，泊车免费，是港车北上好去处。香港人近年流行吃蒸汽海鲜，海鲜自选区现点现宰，一份一份的海鲜拼盘、鱼类、贝类任选。必吃白贝￥38、海虾￥68、生蚝￥168、鲍鱼￥38、脆肉鲩片￥48等。人气美食有采用广西果园谷饲走地鸡的一品鸡￥138、瑶柱排骨粥￥68、西班牙黑毛猪￥48。

2. 濠轩阁 老字号生蚝鸡煲

濠轩阁总店开业20年，是珠海消夜好去处，深受街坊及游客欢迎，原因是食材新鲜。必吃美食横琴蚝，每枱必点，现开现煮，肥美新鲜。人气美食五指毛桃生蚝鸡煲，汤底清甜。鸡煲￥168、生蚝￥58、清远鸡￥88、海虾￥68、鲜牛肉￥35、黑牛百叶￥38、鸡子￥68，还有分量较细的儿童餐￥28。

3. 诚咬金 招牌腊味煲仔饭￥29

诚咬金是珠海本土品牌，由一群年轻人创立，主打粤菜煲仔饭与啫啫煲，选用优质食材，以古法工艺煲制，首间门店旺角荟店刚登上2026年「大众点评」必吃榜。招牌美食腊味煲仔饭￥29，饭焦金黄香脆，配料可以按个人口味配搭。原创黄鳝啫啫煲￥88，黄鳝嫩滑无腥味，有镬气。人气美食有三酱啫肠粉￥28、牛肉窝蛋煲仔饭￥38、柠檬叶啫牛胸肉￥58、招牌生蚝啫啫煲￥98、啫啫走地鸡煲￥58、满煲海鲜煲仔饭￥78。

4. 颓记 明星打卡港式茶记

颓记是人气连锁茶餐厅，明星如《正义女神》佘诗曼、王嘉尔、张振朗等都打卡，位于拱北的美景花园总店刚入选「必吃榜」，香港人又多一个珠海好去处。餐厅的霓虹灯牌、粤语老歌，都充满港式茶记文化。必吃美食泥石流西多士￥26，面包金黄酥脆，OREO饼碎、爆浆炼奶令人惊喜。经典美食有颓爆销魂饭￥30、鸡扒煎蛋菠萝包￥19、混酱猪肠粉￥16、叉烧滑蛋饭￥29、牛杂拼盘￥25、招牌港式奶茶￥10等。

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5. 海禾烧 直送海鲜蒲烧鳗鱼￥58

海鲜烧烤大受年轻人欢迎， 海禾烧的海鲜食材每日新鲜直送，每枱有烤炉，服务员会帮忙烤制。必吃美食蒲烧鳗鱼￥58，外皮焦香酥脆，鱼肉弹牙，用紫菜包裹吃更添风味。人气美食有炭烤海螺￥88、芥末西班牙五花肉￥48、炭烤北寄贝￥38、炭烤鲍鱼￥58、炭烤黄油大骟鸡￥36、超级肥牛片￥38、炭烤大生蚝￥30。

6. 山卡谷 人气日式烧肉餐厅代客烧烤

山卡谷每枱有服务员代烧烤，火候掌握准确，食材新鲜，烤肉配搭酱料口感丰富，是华发商都人气餐厅之一。必吃美食十五盛拼盘￥198，有十五种肉类，牛、猪、鸡都有，肉质鲜嫩，分量足够两个吃。火烧鲜鳗￥48，外脆内嫩。还有烤肉拼盘￥102、大切和牛保乐肩￥78、和牛卡努比￥86、葱烧牛舌￥48、美国原切牛五花￥38、明太子马铃薯烧￥28、汁烧海钓大鱿鱼￥55、和牛石锅饭￥38、芝士牛肉饭￥30等。

7. 枫记 抵食蒜蓉烤大蚝￥68/12只

枫记烧蚝邻近珠海渔女、日月贝等旅游好去处，是深受街坊喜爱的大排档风味海鲜餐厅，提供的海鲜款式有限，主要有生蚝、鲍鱼、虾、带子等，价钱是一打十二只计算，性价比高。必吃美食生蚝，生蚝有大、中、小，做法有原味烤、蒜蓉烤、酥炸、汤煮等，蒜蓉烤大蚝￥68、蒜蓉烤中蚝￥45、蒜蓉烤小蚝￥28。人气美食有烤大虾￥38、蒜蓉烤扇贝￥38、蒜蓉烤鲍鱼￥85、蒜蓉烤带子￥45、海胆酱焗鲍鱼￥68。

8. 灿记 打卡招牌海南鸡饭￥35

灿记装修充满复古南洋风格，是旅游打卡好去处。主打南洋风味菜式，必吃招牌海南鸡饭￥35，鸡皮弹牙，鸡肉嫩滑多汁，配搭四种酱料，吃出不同风味，鸡油饭粒粒分明。海南鸡腿饭￥45，半只海南鸡￥78，鸡油饭￥8。特色美食有芝士鲜咖焗猪扒饭￥55、泰式凤爪￥28、蒜香鸡中翼￥28、椰子鸡汤￥12、肉骨茶￥38（大）、肉骨茶￥18（小），鲜牛油咖椰多士￥18、芒果椰汁糕￥12。

文：林乐乐

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