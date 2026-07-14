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深圳湾口岸交通大升级！全新巴士线T526 直达快线深圳／蛇口核心商圈 接驳地铁2/8号线  

旅游
更新时间：13:43 2026-07-14 HKT
发布时间：13:43 2026-07-14 HKT

深圳湾口岸作为连接深港两地的重要枢纽，每日迎来庞大的通关人流，其便利性一直深受跨境旅客的欢迎。为了进一步提升旅客过关后的交通接驳体验，全新「深圳湾口岸直达快线T526线」已于近日正式开通！这条专为跨境消费及休闲而设的快线，将为旅客带来更省心、更快捷的出行新选择。

深圳湾口岸全新巴士线！ T526车费人民币3元直达深圳核心商圈

深圳湾口岸全新巴士线！ T526车费人民币3元直达深圳核心商圈
深圳湾口岸全新巴士线！ T526车费人民币3元直达深圳核心商圈

近年来，前往深圳品尝美食及购物的热潮持续升温。全新投入服务的T526直达快线，正是深入分析了跨境来深旅客在购物、休闲及消费等方面的出行习惯后，进行了针对性的路线优化。该快线的停靠站点经过精心布局，重点串联了深圳湾口岸与市内的核心商圈。

旅客在顺利通关后，即可直接登上快线，迅速抵达各大热门购物中心。无论是计划前往人气餐厅品尝驰名的酸菜鱼、特色烤肉和手摇饮品，还是到大型超级市场选购丰富的日常用品，T526线都能大幅缩短路程时间。这项新设施成功免除了以往繁琐的转车烦恼，为旅客争取更多享受生活和购物的时间，让整体的消费体验得到全面升级。

完善公共交通网络  无缝接驳蛇口与地铁线

除了满足假日休闲的消费需求，T526直达快线同时也充分兼顾了日常出行的核心场景。路线的设计不仅覆盖了商业地段，更将周边的大型居民区（如海湾新村、文竹园）以及主要地铁站点紧密连接起来。

特别值得一提的是，该路线途经「海月地铁站」，乘客下车后可轻松转乘深圳地铁2号线或8号线。这种高效的接驳服务，有效填补了口岸与市区交通枢纽之间的距离，让每一趟往返深港的旅程都倍感轻松自在。

深圳湾口岸直达快线T526线服务详情一览

  • 首末站：深圳湾口岸公交首末站 — 深圳湾口岸公交首末站（循环线）
  • 停靠站点：深圳湾口岸公交首末站、蛇口大厦、海湾新村、文竹园、海月地铁站（接驳地铁2/8号线）、深圳湾口岸公交首末站
  • 服务时间：09:30 — 14:30
  • 发车间隔：10至15分钟/班，班次频密，省却候车时间
  • 票价：一票制人民币3元（线下购票）

资料来源： 深圳巴士集团

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