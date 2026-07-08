东涌直达深圳湾！永东跨境直通巴班次大幅加密！来回低至$80  每日45班往返广州、中山、佛山等热门城市

随著愈来愈多港人选择于假日北上消费及消遣，跨境交通的便利程度成为一大考量。为满足东涌区居民及旅客的庞大需求，由东涌直达深圳湾口岸的跨境巴士服务近期宣布全面升级，班次大幅加密，单程车费更推出震撼优惠，低至港币$45即可轻松体验「话走就走」的大湾区便捷之旅。

永东巴士东涌来往深圳湾跨境巴士加班！每日45班 最快半小时一班

永东巴士东涌来往深圳湾跨境巴士加班！每日45班 最快半小时一班

对于居住在东涌北，特别是裕雅苑及东环一带的居民而言，前往内地将变得前所未有地轻松。设于东涌福朋/世茂喜来登酒店的跨境巴士站点，现时每日提供高达45个来回班次。由东涌出发往深圳湾口岸，早上8时05分至下午1时05分期间，更频密至每半小时一班；而下午2时05分至晚上8时05分则为每小时一班。至于从深圳湾的回程班次同样贴心，由早上8时30分至晚上9时30分，全日维持每半小时一班，让乘客能灵活安排行程，无须担心错过尾班车。

直达深圳湾限时车费优惠 单程仅需$45

除了班次频密，是次服务升级更带来极具吸引力的票价折扣。现时选乘该路线直达深圳湾，单程优惠价只需$45（原价$60），而购买来回车票更可享$80的超值优惠（原价$120）。以不到百元的价钱即可轻松往返深港两地，不论是周末北上品尝各式地道美食、到热门大型商场购物打卡，还是探亲消遣，都能大幅节省交通开支，绝对是性价比极高的跨境出行选择。

一站直达广州、中山、佛山等12个大湾区城市

这条东涌跨境巴士路线的服务范围不仅仅局限于深圳湾口岸。为了进一步加强香港与整个粤港澳大湾区的连结，该站点每天更设有多班直达客车，接载乘客前往多个广东省热门城市。目的地涵盖广州、花都、中山、佛山、顺德、番禺、江门、新会、台山、鹤山、九江西樵以及清远等地。无论是计划长途旅行，还是跨市商务公干，乘客都能在东涌一站式轻松出发，免却繁琐的转车烦恼。

上车地点便利 支援网上购票

有关跨境巴士的上落客站点设于大屿山东涌怡东路9号的东涌福朋/世茂喜来登酒店正门，地理位置优越且易于寻找。若需要即场购票，乘客可前往位于福朋喜来登酒店大堂的专属售票处办理。为节省轮候时间，建议旅客出发前透过官方网站预先查询最新班次时间并进行线上购票。

永东班士东涌至深圳湾 加班具体班次、票价及乘车资讯：

上落客站点： 大屿山东涌怡东路9号东涌福朋/世茂喜来登酒店正门（实体售票处位于福朋喜来登酒店大堂内）。

东涌酒店出发班次： 早上08:05 至 下午13:05期间：每半小时开出一班。 下午14:05 至 晚上20:05期间：每1小时开出一班。

深圳湾口岸回程班次： 早上08:30 至 晚上21:30期间，全日维持每半小时开出一班，方便旅客弹性安排回程时间，无须担心错过尾班车。

推广优惠票价： 单程车票优惠价：港币$45（原价$60） 来回套票优惠价：港币$80（原价$120）

查询班次时间及线上购票： 按此前往官方购票网站

查询热线： 3760 0888 (服务时间：早上9时至下午6时)

资料来源: 永东旅行社Eternal East Tours Co. Ltd

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