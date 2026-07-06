金光飞航快闪$7单程船票！必抢澳门船票优惠 55分钟上环直达氹仔

金光飞航以豪华双体船及稳定快捷的航程深受港澳旅客欢迎，是往来两地的交通首选。适逢最新旅游推广，现推出极具吸引力的票价折扣，当中包括震撼全城的$7快闪单程标准舱船票，以及二人同行85折优惠，让旅客以超值价格轻松往返港澳！

澳门船票优惠 金光飞航单程快闪$7／二人同行专享折扣

金光飞航推出震撼全城的$7快闪单程标准舱船票优惠。

乘搭金光飞航往返香港上环港澳码头与澳门氹仔客运码头，全程仅需约55分钟，是旅客节省交通时间的理想选择。船队采用来自澳洲的高速双体船，确保航行过程稳定安全。其标准舱采用现代化设计，配备可调整的豪华真皮座椅，为每位乘客提供宽敞且舒适的休憩环境。无论是短线周末游还是即日来回，都能在航程中充分放松身心，准备展开精彩的旅程。

是次推广活动极具性价比，旅客只需于指定时间内输入特定的优惠代码，即有机会以低至港币$7的惊喜价购得单程标准舱船票。若错过快闪时段亦无需失望，推广期内同时设有二人同行85折优惠，双人往返只需港币$310，折合人均仅需$155。建议计划前往澳门品尝地道美食或体验豪华娱乐设施的旅客，尽早准备抢购。

金光飞航船票快闪优惠活动详情

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提供航线 ：香港上环港澳码头 ⇄ 澳门氹仔客运码头

快闪优惠 ：单程标准舱船票低至港币$7

快闪优惠代码 ：COTAIJUL7

开售日期及时间 ：2026年7月7日早上11时起

同行优惠 ：二人同行单程标准舱船票享85折优惠，总价HK310（人均只需HK155）

船上服务 ：免费无线上网、特设饮品及小食售卖、免税货品供选购

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