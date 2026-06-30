金光飞航澳门船票买一送一！优惠价暑假适用 55分钟直达氹仔

澳门一直是深受旅客欢迎的短线旅游热点，而金光飞航凭借其来往香港与澳门的豪华高速渡轮服务，以稳定安全、舒适便捷见称，早已成为大众出游的热门交通选择。为了让旅客享受更超值的旅程，金光飞航将推出震撼的「买一送一」单程标准舱船票优惠，准备过澳门吃喝玩乐的朋友绝对不容错过这个黄金机会！

金光飞航船飞优惠 舒适直达澳门氹仔

金光飞航推出震撼的「买一送一」单程标准舱船票优惠。

金光飞航主要提供香港上环港澳码头至澳门氹仔客运码头的航线，不论是从香港出发到氹仔，还是由氹仔返回香港，全程只需约55分钟，让旅客能以最快、最便利的方式抵达目的地，轻松展开旅程。船队特别采用来自澳洲的高速双体客船，不仅航行过程十分稳定安全，其现代化设计的客舱更令人耳目一新。标准舱内配备了可调整的豪华真皮座椅，提供极具空间感的宽敞座位，让旅客全程享受休闲舒适的乘搭体验。此外，船上贴心设有免费无线上网服务，并备有各款食品、饮品及免税商品供乘客随时选购，满足不同旅客的需要。

除了标准舱的超值优惠外，追求更高品质体验的旅客，亦可了解金光飞航的头等舱服务。头等舱专区位于客船上层，拥有更优越的观景视野，让乘客尽览沿途迷人海景。舱内巧设对座式连桌座位，非常适合结伴同行的亲朋好友互动交流。除了同样享有免费无线上网外，头等舱乘客更可获免费提供精致小食及饮品，并尊享优先下船的特捷服务，大大节省到埗后的轮候时间，让澳门之旅有个更顺畅、更优越的开始。

这次的超值推广活动专为计划于暑期前往澳门的旅客而设，只需在指定购票平台预订时输入专属优惠码，即可享有单程标准舱船票「买一送一」的极致折扣。优惠名额有限，有兴趣的朋友记得留意开售时间，及早规划行程并抢购心水日期的船票！

优惠内容 ：单程船票（标准舱）买一送一

专属优惠码 ：【COTAIJULB1G1】

优惠开售日期 ：2026年7月1日凌晨12时起

适用出发日期：2026年7月2日至8月31日

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