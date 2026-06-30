前海文旅专线「大站快线」开通！深圳湾口岸出发 ¥5直达宝安机场/蛇口邮轮中心

不少港人喜欢趁假日北上深圳消遣，当中经深圳湾口岸过关是热门途径之一。近日，前海全新文旅专线「大站快线」正式开通，旅客只需花费¥5，即可由深圳湾口岸直达宝安机场，途经多个热门旅游景点和大型商场，为大众带来更省时、便捷的交通选择。

全新前海文旅专线 深圳湾口岸出发 ¥5直达宝安机场/蛇口邮轮中心

全新「大站快线（T529）」专线全长约37公里，主要沿著前海黄金海岸线行驶，提供双向客运服务。路线起点设于深圳湾口岸公交首末站，终点为宝安机场送客平台。中途设有多个上落客点，涵盖蛇口邮轮中心、前海石公园正门、桂湾地铁站及宝华地铁站等地。专线采用单一票价制度，全程收费为¥5，服务时间则由每天早上9时至晚上8时，每日来回方向各有8班车开出。

全新文旅专线串联南山、前海及宝安区

前海地区近年积极发展其长达68公里的海岸线，并成功引入多项国际级文化旅游设施，例如前海冰雪世界、湾区之眼书城、欢乐剧场，以及备受关注的「K11 ECOAST」等项目。此专线的开通，有效串联了南山、前海及宝安，旅客在口岸过关后无需再进行繁复的车辆转乘，即可轻松直达前海石公园欣赏著名的日落美景，或是前往蛇口邮轮母港乘搭各条海上航线，大幅提升了出行的便利度。

前海文旅专线「大站快线（T529）」

营运时间：每日9am-8pm；双向各开出8班。

发车时刻表：9am、10:30am、12pm、2pm、3:30pm、5pm、6:30pm、8pm

票价：¥5，全线实行一票制。

资料来源：深圳前海＠微信公众号