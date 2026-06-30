澳门喷射飞航船票限时买2送3！二人同行都著数  第3张可变免费升级券 暑假过大海必备！

随住暑假来临，短途旅行成为不少香港人的放松首选。当中以澳门最受欢迎，而乘搭渡轮直达市区更是免塞车、免排队的精明选择。船公司喷射飞航（TurboJET ）近日推出全新震撼性「买2送3」限时船票优惠，二人同行随时赚尽来回船票兼免费客舱升级，绝对是今个夏日性价比极高的过大海首选！

澳门喷射飞航船票限时买2送3！两人同行赚尽回程船票

澳门喷射飞航船票限时买2送3！两人同行赚尽回程船票

以往不少旅客对于「买二送三」优惠感到疑惑，认为两人同行会浪费了额外的一张回程船票。然而，喷射飞航 这次的升级版优惠带来了极具弹性的全新玩法。只要两位旅客在同日同时间一起出发，多出的一张回程船票即可转场转化为「终极 Upgrade 券」。

这意味著旅客只需付出两张去程船票的基础价格，便能获得双人来回澳门的渡轮船票，更可将多出的回程票用作客舱座位升级。这项创新安排不但解决了过往票务浪费的问题，更能让旅客享受更舒适、精致的海上航程，大大提升了乘船体验的性价比。

弹性处理免费升级券！暑假期间都用得

除了即场升级客舱座位之外，喷射飞航亦照顾到不同旅客的实际旅游需要。如果旅客不打算在即次回程时使用该张升级券，可以选择将其保留。该升级券的有效期长达五天（由回程当天起计算），旅客大可以留待下一次前往澳门时使用，甚至转赠给亲朋好友，尽显优惠的灵活性。

无论是计划即日来回体验澳门地道美食如安德鲁葡挞及猪扒包，还是打算在路氹城的高级度假酒店度过一个悠闲的两日一夜周末，这个船飞优惠都能完美配合各种行程规划。这次「买2送3」的推广期及航班日期均至2026年7月30日结束，有意在今个暑假策划澳门短线游的旅客，务必把握机会及早预订。

澳门喷射飞航「买2送3」限时优惠详情：

推广及航班日期： 即日起至 2026 年 7 月 30 日

优惠核心内容： 购买 2 张去程船票，即送 3 张回程船票。第 3 张回程船票可作客舱升级券使用，或于回程日起计 5 天内有效，可保留自用或转赠他人。

航班适用限制： 赠送之回程船票必须为相同出发日期及时间，旅客可选择即日来回或翌日回程。

日夜航附加费： 赠送之船票仅适用于日航航班；如需改乘夜航航班，每张回程船票需额外加收港币 $30。

网上购票连结：https://shorturl.at/H4Pau

资料来源: 喷射飞航 TurboJET

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