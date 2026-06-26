必抢$1澳门船票！金光飞航震撼单程优惠 来往上环及氹仔/暑假适用

金光飞航船票优惠｜去澳门的大好机会来了！踏入暑假旅游旺季，金光飞航为旅客带来极震撼的限时澳门旅游快闪优惠，让大众以超低价钱畅游澳门。由6月29日早上10时起，旅客即可抢购低至HK1的金光飞航单程船票，更有「加HK1送teamLab超自然空间门票」的破天荒推广活动，绝对是7.1假期及暑假出行的不二之选！

澳门旅游优惠！金光飞航船票+梦幻teamLab展览

金光飞航推出震撼价船票优惠。

前往澳门度假，选择合适的交通工具至关重要。金光飞航自启航以来，一直为旅客提供往来香港与澳门之间的豪华高速渡轮服务。其船队拥有现代化的双体客船，船程仅需约60分钟，为乘客提供舒适、快捷且平稳的航行体验，是旅客前往澳门路氹等热门地区的首选交通方案。

抵达澳门后，其中一个必访的打卡景点绝对是澳门 teamLab 超自然空间。这个享誉全球的沉浸式艺术展览，完美融合了尖端科技与创新艺术，创造出令人叹为观止的光影互动空间。不论是寻找亲子好去处的家庭、热爱拍照打卡的情侣，还是结伴同游的朋友，都能在这里发掘无尽惊喜，留下难忘的暑假回忆。是次推出的独家优惠，巧妙地结合了便捷的过境交通与超人气景点，让旅客以极低成本享受高质素的澳门两日一夜或即日来回之旅。

澳门快闪优惠详情

限时优惠期 (预订期)： 2026年6月29日10:00 至 7月5日23:59

优惠一：HK$1 限量单程船票 香港上环往返澳门氹仔单程船票低至 HK1/位（原价HK242/位），名额有限，先到先得。 使用日期：2026年6月30日至8月15日

优惠二：2人同行＋HK$1送teamLab门票 2人同行单程船票，加 HK1即送澳门teamLab超自然空间门票及AIRSIM/eSIM一张，超值价HK163/位（原价 HK$530/位），日夜航及七一假期均适用。 使用日期：2026年7月1日至7月31日

优惠三：专属优惠码全单折上折 结账时输入优惠码【CT29JUN】，全单即减 HK71！2人同行单程船票配合优惠码后，低至HK126.5/位起，并独家赠送 AIRSIM/eSIM。

乘船地点资讯： 香港上环：香港港澳码头（上环干诺道中200号信德中心三楼） 澳门氹仔：氹仔客运码头 航行时间：约55分钟（实际船期以官网公告为准）

更多澳门全线折扣： 于「澳门体验优惠总页面」预订全线澳门产品满 HK500享82折（最高减HK100）；全线美食产品满 HK600减HK100。

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