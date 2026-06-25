$45市区直达深圳湾口岸！环岛中港通推庆回归车票优惠 北上单程激减

环岛中港通作为香港极具规模且广受欢迎的跨境客运服务品牌，一直致力为往返中港两地的旅客提供便捷舒适的乘车体验，多年来深受广大消费者信赖。为庆祝香港回归29周年，环岛中港通特别推出人气「深圳湾口岸自由票」限时福利！现购买一套10张单程车票只需HK450，平均每趟旅程低至HK45，绝对是港人北上休闲娱乐、探亲访友的超值交通首选！

环岛中港通直通巴优惠 自由票畅游大湾区

环岛中港通特别推出人气「深圳湾口岸自由票」限时福利。

随著粤港澳大湾区的迅速发展，「港人北上」消费及游玩已成为近年的热门趋势。越来越多市民选择在周末前往深圳，探索各大深圳好去处，品尝地道人气餐厅、体验新兴的室内娱乐活动，或是前往大型商场进行休闲购物。环岛中港通深明跨境旅客的实际需求，这次载誉归来的跨境巴士「自由票」不仅价格极具吸引力，更提供长达6个月的超长有效期限。

最令人惊喜的卖点在于，这套直通巴车票允许买家与家人及朋友共同使用。无论是一个人计划多次往返深圳处理事务，还是趁著假日与三五知己结伴同行，都能轻松灵活地分配车票。旅客只需从香港市区各大站点出发，便可安坐舒适的客车直达深圳湾口岸，大大省却了繁琐的交通转乘时间，让北上潮玩之旅更加轻松写意。

深圳湾口岸自由票优惠详情

优惠机构： 环岛中港通

适用巴士路线： 香港市区 ⇋ 深圳湾口岸

套票内容包含： 每套合共 10 张单程车票

推广福利售价： 震撼价 HK450（平均单程只需HK45；请注意购票时只限使用电子支付方式）

套票使用期限： 由购票当日起计 6 个月内有效，并支援与亲友共用车票

实体购买地点： 旅客可亲临深圳湾口岸（香港段）票务处，或前往环岛中港通全线香港门市选购

如欲了解更多班次及车站资讯，可浏览环岛中港通官方网站。

联络及查询方式： 顾客服务热线 (852) 2979 8778 或 (86) 4008 822 322

活动注意事项： 此车票优惠受相关条款及细则约束，具体营运安排以官方最新公布为准。

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