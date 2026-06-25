永东巴士班次大加密！东涌出发经深圳湾口岸 $45起直达深圳/广州/中山

近年港人北上消费热潮持续，为满足大众前往大湾区的庞大需求，跨境巴士服务商「永东巴士」宣布大幅加强东涌区的交通配套。由6月27日起，东涌直达深圳湾的专线班次将加密至每30分钟一班，并推出单程低至$45的震撼优惠，让旅客以极高性价比轻松北上玩乐。

永东巴士东涌线班次大加密！$45起直达深圳湾/大湾区热门城市

永东巴士东涌线班次大加密！$45起直达深圳湾/大湾区热门城市

过去从大屿山或东涌一带前往内地，旅客往往需要耗费不少时间转乘不同交通工具，过程繁复。「永东巴士」是次推出的班次升级计划，由原本的一小时一班车，全面升级至每30分钟一班，大幅缩短了乘客的候车时间。特别是东涌福朋世茂喜来登酒店及东荟城的站点，每日往返深圳湾的班次分别增加至高达45个及53个来回班次。

跨境直通巴限时优惠 单程$45起直达深圳

除了班次大幅度加密，「永东巴士」同时推出极具吸引力的车票优惠。乘客前往深圳湾的单程车费由原价的$60减至$45，而双程来回车票更由$120下调至$80。乘客更可经深圳湾口岸，直达广州、中山、佛山、顺德、番禺等热门大湾区城市，无疑为热爱北上寻觅美食、体验休闲活动或于大型超市购物的消费者，节省了庞大的交通费用。

永东巴士东涌线优惠

优惠生效日期： 2026年6月27日起

优惠票价：东涌往返深圳湾口岸单程$45；来回$80

班次频率：每30分钟一班

东荟城购票及上落客点： 东涌文东路39号东荟城北面P3停车场地库一楼B16售票处

喜来登酒店购票及上落客点： 东涌怡东路9号东涌福朋/世茂喜来登酒店正门



资料来源：永东旅行社Eternal East Tours Co. Ltd