Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

永东巴士班次大加密！东涌出发经深圳湾口岸 $45起直达深圳/广州/中山

旅游
更新时间：11:14 2026-06-25 HKT
发布时间：11:14 2026-06-25 HKT

近年港人北上消费热潮持续，为满足大众前往大湾区的庞大需求，跨境巴士服务商「永东巴士」宣布大幅加强东涌区的交通配套。由6月27日起，东涌直达深圳湾的专线班次将加密至每30分钟一班，并推出单程低至$45的震撼优惠，让旅客以极高性价比轻松北上玩乐。

永东巴士东涌线班次大加密！$45起直达深圳湾/大湾区热门城市

永东巴士东涌线班次大加密！$45起直达深圳湾/大湾区热门城市
永东巴士东涌线班次大加密！$45起直达深圳湾/大湾区热门城市

过去从大屿山或东涌一带前往内地，旅客往往需要耗费不少时间转乘不同交通工具，过程繁复。「永东巴士」是次推出的班次升级计划，由原本的一小时一班车，全面升级至每30分钟一班，大幅缩短了乘客的候车时间。特别是东涌福朋世茂喜来登酒店及东荟城的站点，每日往返深圳湾的班次分别增加至高达45个及53个来回班次。

跨境直通巴限时优惠 单程$45起直达深圳

除了班次大幅度加密，「永东巴士」同时出极具吸引力的车票优惠。乘客前往深圳湾的单程车费由原价的$60减至$45，而双程来回车票更由$120下调至$80。乘客更可经深圳湾口岸，直达广州、中山、佛山、顺德、番禺等热门大湾区城市，无疑为热爱北上寻觅美食、体验休闲活动或于大型超市购物的消费者，节省了庞大的交通费用。

永东巴士东涌线优惠 

  • 优惠生效日期： 2026年6月27日起
  • 优惠票价：东涌往返深圳湾口岸单程$45；来回$80
  • 班次频率：每30分钟一班
  • 东荟城购票及上落客点： 
    • 东涌文东路39号东荟城北面P3停车场地库一楼B16售票处
  • 喜来登酒店购票及上落客点： 
    • 东涌怡东路9号东涌福朋/世茂喜来登酒店正门

资料来源：永东旅行社Eternal East Tours Co. Ltd

 

同场加映：北上直通巴优惠！永东巴士车费半价 低至$28起直达深圳/广州/大湾区/澳门

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
医生教室
2026-06-22 21:00 HKT
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
20小时前
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
02:01
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
突发
3小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
20小时前
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
饮食
19小时前
Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察
01:50
Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察
突发
1小时前
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
22小时前
北上注意！ 广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精对肠病毒71型无效？
北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？
医生教室
20小时前