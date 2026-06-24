北上直通巴优惠！永东巴士车费半价 低至$28起直达深圳/广州/大湾区/澳门
发布时间：16:26 2026-06-24 HKT
直通巴一向是港人北上的热门选择。今期「永东巴士」更强势推出大湾区及澳门全线车费现金券快闪优惠，低至5折起，输入指定优惠码只需HK28即可入手HK50现金券，让旅客以超值价钱轻松出行，北上必抢！
6月25日10:00开抢
【永东巴士优惠｜低至5折】
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永东巴士新增港岛三大站点 上环/湾仔/北角直达大湾区
是次永东巴士车费现金券，适用于多条热门跨境路线。无论是计划前往澳门感受葡国风情，到广州、珠海或清远长隆度假区享受亲子时光，还是到深圳前海冰雪世界体验刺激的室内滑雪，一券在手皆可灵活扣减车费。为了让港岛区居民的北上旅程更加顺畅，永东巴士由7月15日起贴心新增三个上车站点，包括上环永安中心、湾仔港铁站及北角汇2期，经深圳湾口岸往来大湾区各站，大幅节省交通时间，出行更具效率。
独家鹤祥宫按摩套票 尽享60分钟芳疗
北上游玩当然少不了放松身心的按摩行程。除了单买车票现金券，KKday更独家推出结合「鹤祥宫」按摩体验的超值套票。鹤祥宫于深圳、东莞、中山、珠海及广州等多个大湾区城市均设有分店，以专业手法及舒适环境广受好评。是次独家优惠只需HK128起，即可享受由三星级按摩师主理的60分钟肩颈精油芳疗，并包含一张永东巴士HK50或HK$100现金兑换券。旅客可以在旅程中彻底纾缓疲劳，一票两用，绝对是性价比极高的周末放松首选。
【永东巴士优惠｜低至5折】
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预订日期： 2026年6月25日 10:00 至 7月2日 23:59
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兑换及使用有效期： 即日起至2026年9月29日
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车票现金券优惠： 于预订时输入优惠码【JUN25WT50】即可以HK28购买HK50永东巴士现金兑换券（约56折）；输入优惠码【JUN25WT100】即可以HK50购买HK100现金兑换券（高达5折）。
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鹤祥宫套票优惠： HK128/位（包含鹤祥宫60分钟肩颈精油芳疗及HK50巴士现金券）；HK155/位（包含鹤祥宫60分钟肩颈精油芳疗及HK100巴士现金券）。
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适用路线： 全线长隆系列、澳门、花都融创、深圳前海冰雪世界及各香港来往大湾区关口口岸（注：太子、红馆、中环码头、东涌、迪士尼乐园、机场及亚洲国际博览馆站除外）。