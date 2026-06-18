金光飞航单程船票低至$8！来往港澳码头/澳门氹仔 特价兑换券周末夜航同价+送数据卡
更新时间：10:33 2026-06-18 HKT
发布时间：10:33 2026-06-18 HKT
发布时间：10:33 2026-06-18 HKT
金光飞航一直以豪华舒适的双体客船及高效航程，为往返港澳的旅客提供优质渡轮服务，多年来深受大众及观光客欢迎。这次金光飞航推出极具吸引力的单程船票优惠，由香港上环往澳门氹仔震撼价低至$8，另设$188的单程船票兑换券，除了周末及夜航免附加费，更送雪糕券及eSIM，让您轻松展开澳门之旅。
$8搭船过澳门！金光飞航限时优惠 特价兑换券周末夜航同价+送数据卡
今日（18日）晚上6时起，只要经KKday网上平台预订，即可以$8的震撼价预订金光飞航单程船票。若想要更灵活安排行程的旅客，则可选购$188的单程船票兑换券套餐，自由选择于即日起至2026年10月26日出发，周末、夜航时段或公众假期出发，均毋须缴付任何额外附加费，大大节省交通成本。兑换券更随套餐附赠价值$10的雪糕券及AIRSIM或eSIM上网数据卡，方便旅客落船后即时连接网络。
金光飞航为旅客提供便捷的海上交通选择，客船最高船速达每小时42海里，从香港上环信德中心的港澳码头出发，只需大约55至60分钟，便能抵达澳门氹仔客运码头。旅客安坐于宽敞的标准舱内，同时能欣赏窗外壮丽海景，转眼间即可展开澳门路氹城区的观光与美食探索。
金光飞航船票优惠
- 预订期：2026年6月18日18:00至6月24日23:59
- 乘船地点：
- 香港上环：香港港澳码头
- 澳门氹仔：氹仔客运码头
- 航行时间：约55分钟（实际船期以官网公告为准）
- 预订网站：>>按此<<
【优惠一】限量抢购：单程船票标准舱
- 优惠票价：$8/张（原价$192/张）
- 使用日期：即日起至2026年7月31日
- 优惠详情：仅限平日（星期一至五）使用，每张订单限购1位。
【优惠二】独家优惠：单程船票兑换券套餐
- 优惠票价：$188/张（原价$252/张）
- 使用日期： 即日起至2026年10月26日
- 套餐包含：单程船票兑换券1张、雪糕券1张、AIRSIM/eSIM 1张。
- 优惠详情： 周末、夜航、公众假期均不加附加费。
同场加映：香港机场快线限时618优惠！单程车票低至$8 指定车站出发再送L'Occitane护肤套装
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