低至$18！环岛中港通直通巴618限定优惠 香港直达广东台山/顺德/惠州等6大城市

经常往返香港与广东的旅客注意！知名直通巴士营运商「环岛中港通」以其广泛的站点网络和便捷的服务，成为大湾区居民跨境出行的热门选择。为迎接618购物节，环岛中港通即将推出震撼优惠，多条原价逾百元的热门长途路线，现在只需港币$18即可入手，折扣低于两折，绝对是北上或南下旅游探亲的绝佳时机！

环岛中港通直通巴618优惠 限时六天开抢$18北上车票

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想以超值价格畅游大湾区？这次的「618限时抢购」活动绝对不容错过。环岛中港通将于2026年6月17日至22日，连续六天，在每天中午12点准时推出指定路线的$18优惠车票。每条路线限量200张，先到先得。参与活动的方式非常简单，只需在活动期间于小红书找寻「环岛中港通」官方帐号，并私讯暗号「618」，即可获得抢购资格。

游遍广东美食名城！台山、顺德、惠州、东莞、 番禺均适用

本次优惠涵盖了广东多个充满魅力的城市，无论是美食探索还是文化观光，都能满足您的需求。例如，6月17日的鹤山线，旅客可品尝地道的果木烧鹅和爽口的双桥鱼皮角；6月18日的台山线，则不能错过风味独特的台山黄鳝饭。而顺德作为「世界美食之都」，其顺德鱼生、炸牛奶等地道美食更是闻名遐迩。此外，惠州的土窑鸡、东莞的荷叶饭以及广州番禺的长隆旅游度假区，都是不容错过的旅游亮点。

对于南下的旅客，环岛中港通在港九新界设有超过30个站点，轻松连接铜锣湾、尖沙咀等购物热点，让您尽情体验香港的都市魅力。

环岛中港通直通巴618优惠详情

活动日期：2026年6月17日至6月22日，每日中午12:00开抢。

抢购方式：向工作人员报暗号「618」获取资格，并于指定时间进入活动页面预订。

每日优惠路线： 6月17日 (星期三)：香港市区 ↔ 鹤山 6月18日 (星期四)：香港市区 ↔ 台山 6月19日 (星期五)：香港市区 ↔ 顺德 (杏坛/勒流/龙江线及均安/荷塘线) 6月20日 (星期六)：香港市区 ↔ 惠州 6月21日 (星期日)：香港市区 ↔ 东莞市区 (南城区、厚街区、万江区) 6月22日 (星期一)：香港市区 ↔ 广州番禺

条款及细则： 每条路线限量200张，售完即止。 活动期间，每位参加者仅限参与一次（即只能选择一条路线，预订一张车票）。 所有$18优惠车票均不设退票、改期或转让。 重要提示：订单一旦提交，即使未完成支付，该活动资格亦会被消耗。请务必在下单前再三确认出行日期和路线。 如因不可抗力因素导致班次取消，营运商将退回$18实际支付金额，但活动资格将不获补发。 香港迪士尼乐园、海洋公园、香港国际机场及亚洲国际博览馆等站点不参与本次优惠活动。



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