珠海美食推介2026｜珠海7大明星打卡餐厅攻略 佘诗曼撑茶餐厅/萧正楠叹天价云吞 珠海好去处

近日爆红的佛山顺德莫氏鸡煲杀入珠海，食客不绝，其实《正义女神》佘诗曼家乡珠海有很多特色美食，本文介绍七间明星打卡餐厅，大家不妨参考佘诗曼叹颓记茶餐厅美食、萧正楠品尝天价云吞、徐荣港车北上买平价海鲜、马德钟分享炭烧横琴蚝，香港人到大湾区旅游，又多几个好去处。

1. 颓记 佘诗曼打卡港式茶记 必吃泥石流西多士￥28

颓记是人气连锁茶餐厅，明星如《正义女神》佘诗曼、王嘉尔、周柏豪、张振朗等曾打卡，其中最多网民推介王嘉尔光顾过的珠海横琴店，在横琴码头步行5分钟就到。老板是澳门人，餐厅加入很多港式茶记文化，霓虹灯牌、繁体菜单、粤语老歌等。必吃美食泥石流西多士￥28，面包炸得金黄酥脆，铺上OREO饼碎，切开是爆浆淡奶。经典美食有来自莲花路的牛杂￥39、叉烧滑蛋饭￥27、鸡扒煎蛋菠萝包￥19、混酱猪肠粉￥16、菠萝油￥10、招牌港式奶茶￥12等。

2. 金来面馆 萧正楠叹天价云吞 必吃花胶鱼翅面￥88

萧正楠到米芝莲级别的金来面馆，看餐牌惊见￥88一碗面，又有「天价云吞」，老板卡姐霸气称「一分价钱一分货」。萧正楠品尝花胶鱼翅面￥88，汤底一半是汤，一半是花胶溶化，货真价实。黑虎虾云吞￥43，一碗六个大云吞，每个用一只黑虎虾及一只明虾包裹，每天新鲜即制。招牌黑虎全虾云吞汤面￥38，有四个大云吞。汤底用大地鱼、剥皮牛、鸡腔、猪筒骨、A级金华火腿熬制。还有虾喇膏捞面、虾喇膏云吞、骨汤浸猪膶￥38等。人气美食有虾籽捞面￥28、传统白醋猪油捞面￥23、黑松露土猪肉云吞面￥28。

3. 深度美食社 陈展鹏孖太太撑枱脚 冠军港式丝袜奶茶￥13

深度美食社位于珠海拱北口岸，交通方便，价格亲民，深受街坊及港澳旅客欢迎，视帝陈展鹏就被野生捕获孖太太单文柔开餐，墙上还有老板跟曾志伟、林子善等明星合照。这茶记得过港式丝袜奶茶比赛冠军，热奶茶￥13适合香港人口味，是打卡之选。人气美食有造型可爱的龟仔菠萝包￥10、厚切牛油的冰火菠萝油￥13、咖喱猪扒蛋包饭￥38、销魂猪颈肉三蛋饭￥32、漏奶华西多士￥26、芝士鸡肉菠萝包￥22等。

4. 白头藤 徐荣港车北上自选海鲜 抵食游水东星斑￥78

徐荣港车北上，到斗门白藤头水产批发市场自选生猛海鲜，一楼海鲜品种齐全，珠海很多酒楼都来采购。徐荣买了游水东星斑￥78、11只生蚝￥50、大闸蟹5只￥175、鲍鱼、生蚝、濑尿虾等。这个海鲜市场受严格监管，关注微信公众号「珠海白藤头水产批发市场」，可查询即日官方海鲜参考价及黑名单商户，提高消费者的信心，市场卫生程度提高，场外更有免费停车位。市场旁边有大量餐厅代客烹煮海鲜，加工费约￥15至￥25。徐荣当日将海鲜带到「湖心美食城」加工，制成清蒸东星斑、辣酒煮花螺、椒盐濑尿虾、酥炸生蚝、椒盐鲍鱼、清蒸大闸蟹等，特色美食湛江白切鸡￥58/斤、泰汁炸茄盒等，吃不完要打包呢。

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5. 发仔大排档 马德钟撑炭烧横琴蚝 必吃爆膏奄仔蟹

发仔大排档开业十多年，深受横琴街坊欢迎，视帝马德钟也打卡。发仔大排档采购当地新鲜的水产，客人可在餐厅自选海鲜，即点即制丰富海鲜美食。马德钟与美女地陪分享特色美食，包括肉质又嫩又脆的炭烧横琴蚝￥68、爆膏斗门奄仔蟹、肥美罗氏虾、古法深井烧鹅￥88、荔枝柴烧鸡￥88、潮汕砂锅海鲜粥￥88、普宁炸豆腐￥38等。

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6. 渔记茶餐厅 詹瑞文捧炭炉烧鸡翼 必吃流心芝士猪扒包￥29

渔记是珠海唐家湾的网红港式茶餐厅，怀旧港式大排档、涂鸦墙，是文青打卡好去处。詹瑞文就曾分享店中美食，镇店之宝特制炭炉，将鸡翼和脢头肉用秘制腌料腌制，烧出来的肉类特别有烟火味。詹瑞文推介炭烧蜜汁鸡全翅￥20，皮脆肉嫩，还有特色美食炭火叉烧滑蛋饭￥38、咖喱猪扒捞丁￥29、芝士滑蛋猪扒菠萝包￥29、法兰西多士￥23、鸭屎香柠檬茶￥16。网民评价港式冻奶茶、柠檬茶及鸳鸯奶茶味道正宗。

7. 澳人冰室 陈欣健尝中葡菜 必吃经典摩罗鸡饭￥35

澳门95后钟仔花了100万元留学澳洲，学成后厌倦文职工作，将父亲的澳门茶餐厅美食带到珠海，开设澳式茶记，获得街坊捧场，连识饮识食的陈欣健也曾打卡。钟爸爸最拿手的招牌菜摩罗鸡饭￥35，炸鸡腿大大只，加上秘制酱汁，最适合下饭。特色美食有澳人番茄焗猪扒饭￥38、椰香焗葡国鸡饭￥42、西洋牛尾饭￥42、摩鬼芝士鸡扒菠萝包￥28、澳门地道猪扒包￥20、华田脆脆西多士￥21等。

文：林乐乐

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