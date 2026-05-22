佛诞北上短线团高峰？项明生引旅行社消息「这时段有成60团…」 温提︰非必要唔好去口岸同人逼

每逢公众假期，不少香港市民都会选择出外旅游放松身心。旅游达人项明生趁佛诞假期前夕于社交平台发文，表示收到旅行社老友消息，指预计各大出入境口岸将会出现大量北上人潮，而一时段更有高达60团，呼吁各位老友记非必要切勿选该时段北上。帖文亦引起网民关注，即睇内文详情！

项明生旅行社老友爆料！佛诞出入境高峰 1时段有60团

事缘，知名旅游KOL项明生今日（22日）在facebook专页发文分享，指5月23日至5月25日为佛诞3天短假期，虽然不及早前的复活节长假，但预计仍会有大批港人选择北上短途旅行，他预料「无论是陆路口岸还是高铁， 每日超过50万人出入都少不了」。

他更预测这波出境高峰期将会出现在明天，即5月23日，皆因他获得旅行社老板「老友K」的内部资讯，表示朋友温提他「今个星期六短线好跨张，没咩必要唔好返深圳！」。而且单是在23日就爆单，「上午同一时间，有成60个短线团，系福田口岸集合了」。

呼吁「唔好同人逼」 网民︰燃油费贵唯有返大陆玩

而根据「老友K」的描述，若以一团40人计算，即约有2400名团友报了「福田山岸团」，可预计届时口岸将会非常挤迫。因此项明生在文末就强烈呼吁大众：「各位老友记，记住，非必要，明天唔好去口岸同人逼餐死啊」。

帖文一出，引来不少网民留言。部分人对挤拥情况感到却步，直言「见到人潮已经惊」，并鼓励「留港消费」。同时亦有网民指出北上的现实诱因，认为「燃油费贵，唯有返大陆玩啰！」，甚至有人对这种假期大举北上挤迫的现象感叹，「香港人就系攞苦来辛」。

资料来源︰项明生 James Hong