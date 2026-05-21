香港机场快线车票低至$8！香港站单程必抢限定快闪优惠 暑假期间适用

随著暑假旅游旺季临近，前往香港国际机场的交通需求大增。香港机场快线推出前所未有的电子票震撼优惠，当中香港站单程票极限量只需 HK$8，让旅客以超低成本展开愉快旅程！

5月22日 10:00 开抢

【香港机场快线电子票】

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香港机场快线电子票 快捷扫码免排队

香港机场快线推出前所未有的震撼优惠。

机场快线向来以快速、准时见称，是众多旅客的首选。旅客透过网上平台购买机场快线电子票后，只需在入闸机前轻轻扫描专属 QR Code 即可直接过闸，完全省却了在柜台排队换领实体车票的宝贵时间。这对于携带大型行李或赶赴航班的旅客而言绝对是一大福音。加上本次车票使用期限长达三个月，完美涵盖整个暑假档期，旅客可更具弹性地规划海外行程。

快闪优惠！香港站限量单程票$8

在票价方面，这次快闪活动绝对诚意十足。青衣站、九龙站及香港站的单程及来回车票均提供低至 75 折的激抵折扣。其中以香港站单程票最为吸睛，极限量名额只需 HK$8（原价 HK$120），折扣力度相当惊人。即使未能抢购到 HK$8 的极限量车票，其他站点的价格同样极具吸引力。例如青衣站来回车票折后只需 HK$98，平均每程低至 HK$49，大大减轻了外游的整体交通开支。

买车票送惊喜 限量加送护肤体验装

除了车票本身的实质价格折扣外，平台今次更联同国际知名护肤品牌带来额外惊喜。购买指定机场快线车票的旅客，即可限量获赠 L'Occitane en Provence 杏仁感官免费体验套装（价值 HK$109）。这份精致的礼品包内含多款皇牌产品，包括杏仁沐浴油 6ml (2件)、紧实美肤油 4ml (2件) 及紧肤乳 6ml (2件)，让旅客在舟车劳顿的旅程后也能享受优质的肌肤呵护。套装更附送满 HK$500 减 HK$50 礼券一张，实用价值极高。