长洲太平清醮外激罕路线攻略 隐藏海景打卡位 驰名茶记港式串烧 潮叹招牌脏脏挞

长洲太平清醮将至，岛上节日气氛渐浓。每年农历四月，飘色巡游、抢包山、平安包祈福等传统活动陆续展开，整个小岛弥漫着独特的节庆气息。这段期间，不少市民及游客专程乘船前往，希望亲身感受这项国家级非物质文化遗产的热闹场面。其实，在太平清醮前夕，都可以在节日氛围下享受长洲的悠闲时光。今次就跟大家了解醮仪习俗以外的食玩路线，由小众打卡点、登山观景，到茶餐厅经典、港式串烧及主题咖啡店，整合一条适合一日游的参考路线。

优美秘景日韩风情打卡点 小釜山／北瞭亭／东湾海滨及篮球场

长洲最为人熟悉的打卡点，离不开东湾沙滩、码头长堤或北帝庙一带。但如想避开人潮，寻找一个宁静且充满异地风情的取景位置，位于码头附近的钟锡熙护老院傍小路是理想选择。此处的地形及海景与韩国釜山海岸小径相似，近年被摄影爱好者称为「小釜山机位」。该处视野开扬，可望见石堤、渔船及辽阔海面，配合天然海风及光影变化，轻松拍出简洁而具层次感的照片。由于此路段并非主要游客路线，即使在太平清醮期间，人流亦远比东湾或北帝庙一带稀少，适合想静静取景的摄影人士。

具体路线指引：

由长洲码头出发，沿中央广场方向，经海傍街的食肆及商店，在钟锡熙护老院的外墙旁边转入小路。沿路前行至「28号」标示门牌，右转再步行约数十级石阶，即可抵达拍摄位置。由钟锡熙护老院定位出发约需三分钟。

离开钟锡熙护老院海傍后，可沿路继续往上行。不少游人处常只会留在海边拍照，其实只要再往前走，会是一个更开扬的北瞭亭。北瞭亭是一个处于半山的小型观景亭，视野毫无遮挡，可俯瞰整个长洲，由东湾沙滩、南氹湾以至对岸的港岛及南丫岛都可进入眼帘。太平清醮期间，长洲天气普遍稳定，黄昏时分登山更可观赏日落及海面余晖，光线柔和，适合拍摄风景或人像。建议读者可将北瞭亭设定为上午行程的首站，因登山需要一定体力，完成后再进餐，会比饱腹上山更为舒适。

具体路线指引：

由上文提到的「28号」标示门牌继续沿石阶上行，途中路径清晰，经过数个转弯位及林荫路段，步行约十五至二十分钟即可到北瞭亭，沿途设有少量长椅可供休息。

完成登山及观景后，可沿路折返至东湾一带。东湾为长洲最具规模的沙滩，水清沙幼，向来是泳客及日光浴人士的去处。除沙滩外，毗邻的篮球场亦成近年备受关注的打卡热点。以沙滩为邻的篮球场，蓝色的地面，背后则是无尽海景，场地线条简洁，构成日系校园氛围。无论是拍摄球员动态、朋友合照，还是单以球场作背景的人像照片，都别具风格。由于位置开扬，光线充足，建议可在下午时分到访，光线从海面反射，柔和而不刺眼。

由东湾篮球场继续沿海滨前行，会发现一道通往海边的石阶楼梯。因楼梯位置较隐蔽，因而被网民称为「隐世楼梯海景位」。该位置胜在可作低角度拍摄，前景为石阶及栏杆，中景是海面，背景有天空及远处山势，建议可坐在石阶上或站立于楼梯中段，以广角镜或手机的超广角模式，一次过收入三种元素，合照或独照皆宜。

另一个值得停留的打卡点，是一间粉红色外墙的小屋，只要于东湾后前行，到「J&J Water Sports Center」旁边。粉红色外墙小屋，充满度假及热带岛屿的感觉，又跟海景及蓝天形成对比，色彩鲜明，适合拍摄半身或全身人像照。

具体路线指引：

可以导航软件或地图应用程式中搜寻「J&J Water Sports Center」，即可找到准确位置。该处同时是一个水上活动中心，提供直立板、独木舟、香蕉船等水上活动。

长洲食肆精选．传统与新派兼备 沙嗲牛肉米通／西多士／港式串烧／露营风格咖啡店

长洲美食向来以街头小食主导，大鱼蛋及芒果糯米糍几乎是每位游人的必食之选。想享用一顿有质素的港式茶餐，陈通记是热选之一。陈通记位于长洲街市附近，是屹立长洲多年的茶餐厅，装修简朴，从早到晚都坐满本地居民及熟客。最驰名的就是沙嗲牛肉米通！米通口感介乎米粉与河粉之间，烟韧且能挂汤；沙嗲酱花生香味浓郁，牛肉软腍，汤底味道浓厚，获不少食客誉为「长洲沙嗲牛的代表」。另外，西多士亦是得意之作，厚切方包蘸满蛋浆即叫即炸，上桌时外脆内软，配以牛油及炼奶或糖浆，甜度适中。

陈通记

地址：长洲大兴堤路2号长洲市政大厦地下熟食中心13号舖

营业时间：星期二至日 07:00 – 16:00（星期一休息）

「长洲铁汉」为新派串烧店，是少数晚间仍营业且具话题性的食肆。该店以港式串烧为主，装潢加入本地怀旧元素，例如：旧式铁闸、霓虹灯牌、胶椅等，营造出七、八十年代香港街头感觉，本身就是一个小型打卡点。说得是「新派」，「长洲铁汉」当然有搞作，流沙奶黄脆脆平安包，外型是传统平安包，内馅为流心奶黄，即叫即炸。脆脆平安包外脆内软，奶黄馅甜度适中，建议即买即食。除了流沙奶黄脆脆平安包及串烧外，想不到其港式捞面是熟客心中的「隐藏之选」。捞面即叫即煮，质感弹牙，伴以串烧同食，饱足感十足。点选两至三款串烧，加一份捞面即成一人晚餐。

长洲铁汉

地址： 长洲新兴街65号地舖

营业时间：星期一至日 11:00 – 20:00

若想找一个地方歇脚、整理相片或与朋友闲聊，可前往长洲内街的咖啡店Haika。该店以露营为主题，店内陈设露营椅、木箱枱、煤气灯及帐篷等装备，营造出野外悠闲气氛。Haika的咖啡豆选自本地烘焙工坊，味道平衡。如不喝咖啡的话，可选择朱古力或果茶系列。甜点方面，该店的脏脏挞值得推介。挞皮为曲奇皮，焗至金黄酥脆，内馅有流心朱古力，甜度上明显经过调整，甜度不高，适合香港人口味，入口仅带微甜，朱古力味浓而不腻，吸引不少游客慕名而至。小店座位仅有约十至十二个，周末及节日期间经常满座，建议于下午三时后到访，避开午餐及下午茶人潮，亦可考虑外带饮品及脏脏挞，到码头或海边享用亦有风味。

Haika Coffee