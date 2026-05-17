喷射飞航船飞买1送2优惠！香港往澳门买去程送回程 每程低至$64
更新时间：11:30 2026-05-17 HKT
发布时间：11:30 2026-05-17 HKT
发布时间：11:30 2026-05-17 HKT
喷射飞航TurboJet是港人前往澳门的主要交通工具之一，踏入初夏，喷射飞航宣布再度推出重磅优惠，让大家的澳门之旅变得更划算。最新的「夏日礼遇第二击」推广，主打港澳航线船票买一送二优惠，即三人同行，一人免费，平均每程船票低至$64，绝对是与亲朋好友来一趟快闪旅行的绝佳时机。
香港往澳门TurboJet限时买1送2优惠！搭喷射飞航最平每程$64
由即日起至6月10日期间，旅客只需于喷射飞航官网上，购买一张正价「香港至澳门」普通位的去程船票，即可免费获赠两张同行的回程船票，每程船票平均低至$64，让旅客可以更划算的价钱「过大海」到澳门寻美食及游玩。
不过要享用此优惠有几点需要留意，TurboJet赠送的回程船票出发日期及时间均需相同，并需于去程出发日期起计2天内使用。而赠送的回程船票只适用于日航的航班，如需改为乘坐夜航航班，每张回程船票需要另加$30。
喷射飞航「夏日礼遇第二击」优惠详情
- 适用日期：即日起至2026年6月10日
- 详情︰购买港澳航线eBoarding来回船票普通位，即享买1张正价去程船票，送2张回程同行船票优惠
- 预订网址：喷射飞航官方网站 ＞＞按此＜＜
- 预订方式：于官网订票时，需选取「港澳船票 买1（去程） 送2（回程）」优惠选项
- 备注︰优惠不可与其他折扣、推广优惠，包括喷射飞航个人储值卡会员、澳门居民、长者和小童票价折扣等一同使用；名额有限，先到先得。
资料来源︰喷射飞航 TurboJET
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