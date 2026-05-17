喷射飞航船飞买1送2优惠！香港往澳门买去程送回程 每程低至$64

喷射飞航TurboJet是港人前往澳门的主要交通工具之一，踏入初夏，喷射飞航宣布再度推出重磅优惠，让大家的澳门之旅变得更划算。最新的「夏日礼遇第二击」推广，主打港澳航线船票买一送二优惠，即三人同行，一人免费，平均每程船票低至$64，绝对是与亲朋好友来一趟快闪旅行的绝佳时机。

香港往澳门TurboJet限时买1送2优惠！搭喷射飞航最平每程$64

喷射飞航最新的「夏日礼遇第二击」推广，港澳航线船票有买1送2优惠。

由即日起至6月10日期间，旅客只需于喷射飞航官网上，购买一张正价「香港至澳门」普通位的去程船票，即可免费获赠两张同行的回程船票，每程船票平均低至$64，让旅客可以更划算的价钱「过大海」到澳门寻美食及游玩。

不过要享用此优惠有几点需要留意，TurboJet赠送的回程船票出发日期及时间均需相同，并需于去程出发日期起计2天内使用。而赠送的回程船票只适用于日航的航班，如需改为乘坐夜航航班，每张回程船票需要另加$30。

喷射飞航「夏日礼遇第二击」优惠详情

资料来源︰ 喷射飞航 TurboJET