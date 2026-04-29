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五一黄金周北上攻略！3大App+网站实时睇口岸人流 避开罗湖/福田/莲塘出入境人潮

旅游
更新时间：14:00 2026-04-29 HKT
发布时间：14:00 2026-04-29 HKT

五一劳动节黄金周将至，相信不少市民已计划好北上消费或短途旅游。想玩得更尽兴，避开过关人潮是关键！本文为您整合三大实时查询口岸人流的方法，包括香港入境处App、保安局「口岸通」及微信小程序「i口岸」，助您轻松掌握罗湖、福田、深圳湾等主要口岸的实时状况，精明规划行程，告别排队烦恼。

五一黄金周深圳口岸人流高峰预警 入境处App/WeChat实时睇出入境人潮

五一黄金周深圳口岸人流高峰预警 入境处App/WeChat实时睇出入境人潮
五一黄金周深圳口岸人流高峰预警 入境处App/WeChat实时睇出入境人潮

五一长假期是外游高峰期，想北上深圳消费，又怕在关口「塞车」？其实只要出发前善用官方手机应用程式或微信小程序，便能实时监察各大口岸人流，有效规划行程，避免在罗湖、深圳湾、莲塘、福田等热门关口浪费宝贵的假期。

1. WeChat「i口岸」小程序 实时掌握深圳各大口岸人流

WeChat「i口岸」小程序 实时掌握深圳各大口岸人流
WeChat「i口岸」小程序 实时掌握深圳各大口岸人流

经常使用微信的市民，不妨试用「i口岸」小程序。它不仅提供深圳13个口岸的即时人流数据，涵盖罗湖、福田、高铁西九龙站等，其最大卖点是设有「实时直播」功能。

用户可以直接观看口岸现场的即时影像，亲眼掌握人流车流的真实情况，数据每30秒刷新一次，资讯近乎零时差，助您作出最精准的出行决策。

「i口岸」使用教学：

  1. 在微信主页向下拉，或于上方搜寻栏输入「i口岸」。
  2. 进入小程序后，在「口岸实况」一栏即可看到各口岸的「畅通」或「缓行」等状态及预计时间。
  3. 点选心仪口岸，即可观看现场通关直播画面。

2. 入境处手机App 深圳8大陆路口岸人流 每15分钟刷新一次

入境处手机App 深圳8大陆路口岸人流 每15分钟刷新一次
入境处手机App 深圳8大陆路口岸人流 每15分钟刷新一次

要避开过关人潮，最直接的方法就是使用「香港入境事务处」官方手机App。市民在出发前，只需打开App内的「陆路边境管制站等候时间」功能，即可一览罗湖、福田（落马洲）、深圳湾等8大陆路口岸的实时人流情况。

系统资讯每15分钟更新一次，并以绿、黄、红三色灯号，清晰显示口岸的「正常」、「繁忙」或「非常繁忙」状态，让旅客对等候时间有更准确的预算。

颜色

状态  

预计等候时间

绿色

正常

一般少于15分钟

黄色

繁忙

一般少于30分钟

红色

非常繁忙

一般30分钟或以上

香港入境事务处 手机应用程式 

3. 保安局「口岸通」 实时查询旅客/私家车过关轮候时间

保安局「口岸通」 实时查询旅客/私家车过关轮候时间
保安局「口岸通」 实时查询旅客/私家车过关轮候时间

除了手机App，市民亦可浏览香港保安局的一站式资讯平台「口岸通」。此网页专为过境旅客而设，能实时查询各陆路口岸的旅客及私家车过关轮候时间。对于自驾北上的市民来说，这里提供的资讯尤其有用，能助您选择最畅通的路线。

保安局「口岸通」官方网页

 

深圳8大出入境口岸开放时间一览：

口岸

开放时间

罗湖口岸

6:30am-12:00mn

深圳湾口岸

旅检6:30am-12:00mn；货检24小时通关

福田口岸（落马洲支线）

6:30am-10:30pm

高铁西九龙口岸

6:30am-11:30pm

港珠澳大桥口岸

24小时通关

皇岗口岸（落马洲）

24小时通关

文锦渡口岸

7am-10pm

莲塘口岸（香园围）

7am-10pm

 

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