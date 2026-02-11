广州去香港「反向春运」最平¥10.5？悭钱达人教必拣指定列车 网民反批2点取巧…

广州去香港「反向春运」最平$10.5？一般而言，乘搭高铁往返香港西九龙至广州，票价约为港币$215起，行车时间约47分钟至1小时7分钟。不过，最近有小红书网民发现一个悭钱方法，声称由广洲前往香港只需人民币10.5元，不过有心水清网友随即指出2点，认为此方式不太实际，并漏计一笔近$40的费用，即睇详情！

悭钱达人教广州去香港最平¥10.5？必选指定列车+只需转车1次

农历新年期间，内地不少学生及打工人都会趁长假期回乡过年及旅游探亲。而近日，有小红书网民发文分享一个「反向春运」的方法，声称由广州前往香港，车费最平只需人民币10.5元，更直言「反向春运太爽啦！」

根据这位网民的说法，首先要在高铁官方网站预订2月8日之后的车票，选择编号K9275的早班列车，由广州北前往深圳东，全程1小时59分钟，票价仅为人民币6.5元（硬座）。抵达深圳后，换乘深圳地铁1号线前往罗湖站，由A3出口步行300米到罗湖口岸过关，全程人民币10.5元。他又建议入境香港后，可换乘港铁东铁线前往港岛及九龙区。

记者今日（11日）实测在旅游平台搜寻相关班次车票，其中2月12日及13日的K9275早班列车硬座票价为港币$7.35，换算后即人民币6.5元，惟车票已告售罄，仅余硬卧位置，票价为港币$41.27（人民币约36.5元）。

网民反批2点取巧：「广州北又不在广州」

对于这个「反向春运」方式，有广州网民表示指出位于花都区的广州北站（主要停靠京广高铁及普铁）与位于越秀区市中心的广州站距离相差30至50公里，出发前往已经需要花费大量时间，故认为此方法不太实际，直言「广州北又不在广州，那是花都」、「花都，去花都的时间我都到深圳了」。

此外，有网民表示由广州北抵达罗湖口岸关口的确只需人民币10.5元，然而楼主未有提及过关后乘搭港铁东铁线前往九龙及港岛的车资，无奈道：「你这是丝毫不说从口岸到九龙的票有多贵啊」、「215（香港西九龙至广州）那个直接到尖沙咀了，10.5这个刚到新界关口」、「但从罗湖坐地铁到香港市中心要四五十」。据港铁官网显示，由罗湖前往金钟的车费为成人$55.5（约人民币49元），因此在罗湖过关后，如需前往港岛区，总车资应为人民币$60。

来源：小红书