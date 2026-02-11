新年北上有著数！香港出发 深圳/广州直通巴1招最多减$10 简单3步领取
农历新年是阖家团圆、出游玩乐的旺季，频繁的跨境往来开销不菲。为迎接新春佳节，跨境直通巴公司「环岛中港通」与WeChat Pay HK携手合作，推出限时车票优惠，提供高达$10的即时折扣来往广州和深圳各个口岸，让您的新春旅途更添一份喜悦与轻松。
环岛中港通新春优惠！香港直达深圳/广州直通巴 3步即领$5/$10券
环岛中港通的路线网络四通八达，从香港市区多个地点出发，直达广州、深圳、佛山、东莞等大湾区主要城市，以及各大口岸。无论是回乡与亲友共聚天伦，品尝地道美食，还是在新年假期到邻近城市作短线游，环岛中港通都提供了点对点的便利，免却了携带大小行李转车的烦恼。
即日起至2月28日，乘客只需透过WeChat应用程式，进入WeChat Pay HK支付服务页面，即可从活动页面领取$5或$10的优惠券，成功领取优惠码后，系统会直接跳转至环岛中港通的官方微信小程序进行购票，以至抵价格来往广州和深圳，让旅程预算更为充裕。
如何领取环岛中港通 x WeChat Pay HK新春优惠？
- 打开 WeChat 应用程式，进入「我」 > 「支付与服务」 > 点选「优惠专区『悦享新春』」。
- 在优惠券页面点击「领取」，然后点击「使用」以复制专属优惠码。
- 点击「前往商户页兑换」，页面将自动跳转至环岛中港通的微信小程序，在购票时贴上优惠码即可享受折扣。
环岛中港通 x WeChat Pay HK悦享新春优惠
- 推广日期：即日起至2026年2月28日
- 优惠内容：
- 购买香港往返广东省各地区车票，可享$10折扣优惠。
- 购买香港往返各口岸车票，可享$5折扣优惠。
- 条款与细则：优惠数量有限，先到先得，领完即止。
资料来源：环岛中港通
