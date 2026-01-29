JR东日本宣布加价+改版！全新JR PASS任搭JR东日本全线 扩大使用范围/免排队领票

JR东日本PASS宣布加价及改版！JR东日本旅客铁道株式会社（JR东日本）为满足不断增长的访日外国旅客需求，宣布将于2026年3月14日起，对旗下JR PASS及铁路周游券进行重大调整，包括推出全新JR东日本JR PASS、扩大现有票券的使用区域及调整现有票券的售价，希望鼓励更多游客深入探索日本不同地区的魅力。

JR东日本宣布，现有的「JR EAST PASS（东北地区）」和「JR EAST PASS（长野．新潟地区）」将于2026年3月13日（星期五）停止贩售。

取而代之的是由2026年3月14日起，推出全新的「JR EAST PASS」。「JR EAST PASS」的使用范围是JR东日本全线范围及部分私铁路线，意味著是将「JR EAST PASS（东北地区）」和「JR EAST PASS（长野．新潟地区）」合并为一张可以在东日本全范围使用的车票，日后旅客想一次过游览东北地区及信越地区更方便！

「JR EAST PASS」分别提供5日券及10日券，售价为35000日圆及50000日圆（小童半价）。

JR东日本「JR EAST PASS」

票价：

5天：35,000日圆（大人）、17,500日圆（小童）

10天：50,000日圆（大人）、25,000日圆（小童）

适用范围：

JR东日本全线（含巴士捷运系统）、东京单轨电车全线、青森铁道全线、IGR岩手银河铁道全线、仙台机场铁道全线、三陆铁道全线、北越急行线全线、越后心跳铁道（直江津至新井间）。

可自由乘搭特急（含新干线）、急行列车、普通列车（含快速）的普通车指定席。

东武「日光号」、「SPACIA日光号」、「鬼怒川号」、「SPACIA鬼怒川号」等特急列车的普通车指定席。

购买资格： 持有日本国以外发行之护照的旅客。

发售日期：（日本国内及官方网站）2026年2月18日；（海外合作旅行社）2026年3月1日

使用日期：由2026年3月14日起可以开始使用

售卖地点：

JR-EAST Train Reservation

指定车站（部分）与车站旅游服务中心

海外合作旅行社

JR PASS宣布加价！扩大原有车票使用范围

与此同时，JR东日本与JR北海道合作的「JR东日本・南北海道铁路周游券（JR East-South Hokkaido Rail Pass）」将扩大使用范围至上越新干线及羽越本线全线，而伊豆急行全线则改为不可使用，有效日期为6日，售价上调至40000日圆（小童20000日圆）。

「JR东日本・南北海道铁路周游券（JR East-South Hokkaido Rail Pass）」

价格：40,000日圆（大人），20,000日圆（小童）（原售价：成人35370日圆、小童17680日圆）

有效期间：6天。

购买资格： 持有日本国以外发行之护照的旅客。

使用开始日期： 2026年3月14日以后。

请注意： 目前贩售中的票券，最后开始使用日期为2026年3月8日；3月9日至3月13日的票券将不贩售。

JR东日本与JR西日本合作的「北陆拱型铁路周游券（Hokuriku Arch Pass）」同样会扩大使用范围，新增首都圈部分区间、中央线、大糸线、小滨线、舞鹤线等，并纳入甲信越地区，可用于在长野县内往返松本与白马地区等。价格上调至35000日圆（小童17500日圆）。

「北陆拱型铁路周游券（Hokuriku Arch Pass）」

价格：35,000日圆（大人），17,500日圆（小童）（原售价：成人30000日圆，小童15000日圆）

有效期间：7天。

购买资格：持有日本国以外发行之护照，并具备「短期滞在」在留资格的旅客。

发售日期： 2026年3月14日。

使用开始日期：由2026年3月14日起可以开始使用

2026年3月13日前购买的票券，可在有效期间内依照原来条件使用

除了JR东日本・南北海道铁路周游券及北陆拱型铁路周游券，JR东日本同时宣布调整其他JR PASS价钱，详情如下：

东京广域周游券

有效日期：3日

价钱：成人16000日圆、小童8000日圆（原价：成人15000日圆、小童7500日圆）

N'EX东京来回套票

有效日期：14日

价钱：成人5200日圆、小童2600日圆（原价：成人5000日圆、小童2500日圆）

JR东北．南北海道周游券

有效日期：6日

价钱：成人32000日圆、小童16000日圆（原价：成人30640日圆、小童15320日圆）

仙台地区一日券

有效日期：1日

价钱：成人1420日圆、小童720日圆（原价：成人1320日圆、小童660日圆）

JR PASS全国版新增领票地点/方式

由2026年4月1日起，透过官方网站JAPAN RAIL PASS Reservation预订的「Japan Rail Pass」，将可直接于JR东日本部分设有护照读取功能的指定席自动售票机进行兑换，旅客无需花额外时间排队轮候柜台，大大节省时间，同时方便安排行程。惟要留意，JR指定销售店或代理店购买的兑换证明不适用，请前往指定兑换地点办理换票手续。

新增换领地点：东京站、滨松町站、品川站、新宿站、涩谷站、上野站、池袋站、（东京单轨电车）羽田机场第3航厦站、成田机场站、机场第2航厦站、仙台站

来源：JR东日本